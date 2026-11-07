गर्दन में था दर्द, तकिया लेने जापान चली गई CA; कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

कुछ यूजर्स ने नींद और आराम को प्राथमिकता देने के उनके फैसले की तारीफ की। वहीं कुछ अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि क्या 40,000 रुपये का तकिया वाकई इतने खर्च के लायक है।

भारत के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) गर्दन दर्द से परेशान थी। लैपटॉप पर अधिक देर तक काम करने की वजह से उन्हें यह समस्या हो रही थी। उन्होंने इसके उपचार के लिए किसी डॉक्टर से मिलने की जगह जापान की यात्रा करना पसंद किया। वहां जाकर उन्होंने एक खास तकिया खरीदी। इसकी कीमत करीब 40 हजार रुपये हैं। इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है।

सीए का कहना है कि यह बेहतर नींद और गर्दन के लगातार दर्द से राहत पाने के लिए यह एक निवेश है। विपनदीप कौर नाम की इन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि लैपटॉप पर लंबे समय तक काम करने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से उनकी गर्दन पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने जापान यात्रा के दौरान अपने शरीर की बनावट और सोने की आदतों के हिसाब से खास तौर पर डिजाइन किया गया तकिया बनवाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि यह तकिया निहोनबाशी में स्थित 'निशिकावा' की 400 साल पुरानी दुकान से खरीदा है।

40,000 रुपये का तकिया विपनदीप ने इस तकिए को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कहा कि जापान के 'स्लीप एक्सपर्ट्स' सबसे पहले ग्राहक की गर्दन की बनावट और सोने की जरूरतों को समझते हैं। इसकी शुरुआत गर्दन के माप लेने और सही कपड़े के चुनाव से होती है। इसके बाद ग्राहकों को अलग-अलग ऊंचाई वाले तकियों पर लेटने के लिए कहा जाता है। वह इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि यह तय कर सकें कि उनकी सोने की स्थिति के हिसाब से तकिए की सही ऊंचाई और सपोर्ट क्या होना चाहिए। माप लेने और जांच पूरी होने के बाद ही यह कस्टमाइज्ड तकिया तैयार किया जाता है। इस तकिए के अंदर ब्लैक बिन्चोटन चारकोल पाइप बीड्स भरे जाते हैं, जो गर्दन को सपोर्ट देते हैं। सोते समय ज्यादा आराम पहुंचाते हैं।

मेरे लिए यह एक अच्छा निवेश: CA एक तकिए पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए विपनदीप ने कहा कि उन्होंने पहले कभी अपनी नींद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें नींद से जुड़ी समस्याएं और गर्दन में लगातार तकलीफ महसूस होने लगी है। उन्होंने कहा, "दिन भर लैपटॉप और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मेरी गर्दन पर बुरा असर पड़ा है। मुझे सोना बहुत पसंद है। इसलिए मेरे लिए यह एक अच्छा निवेश है।" उन्हें उम्मीद है कि यह कस्टमाइज्ड तकिया उनकी गर्दन के दर्द को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

इंटरनेट पर क्या बोले लोग? उनका यह तकिया वाला पोस्ट देखते वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि पोस्ट किए जाने के चार घंटे के भीतर ही इसे 300,000 से ज्यादा बार देखा गया। कुछ यूजर्स ने नींद और आराम को प्राथमिकता देने के उनके फैसले की तारीफ की। वहीं कुछ अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि क्या 40,000 रुपये का तकिया वाकई इतने खर्च के लायक है।