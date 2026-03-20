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पिता के साथ सब्जी बेचने वाले लड़के के पास आज BMW, दुबई में घर; कहानी CA अभिषेक की

Mar 20, 2026 10:52 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीए क्वालिफाई करने के बाद अभिषेक ने अपने पिता से रिटायर होने की गुहार लगाई और सब्जी बेचना बंद करने को कहा। यह परिवार के लिए एक ऐतिहासिक पल था, जहां गरीबी से मुक्ति की शुरुआत हुई। 

पिता के साथ सब्जी बेचने वाले लड़के के पास आज BMW, दुबई में घर; कहानी CA अभिषेक की

CA अभिषेक वैश्य की कहानी हम सभी को प्रेरित करने वाली है। महज 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने अपने पिता के साथ दादर में सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। सुबह 4 से 6 बजे तक सब्जी की दुकान संभालने के बाद, वे 7 से 10 बजे तक सीए फाइनल की क्लासेस अटेंड करते थे। इसके बाद 10 बजे से रात 9 बजे तक आर्टिकलशिप करते हुए दिन बिताते थे। रात में थोड़ी पढ़ाई करके 11 बजे सो जाते थे। पूरा परिवार 150 वर्ग फुट के एक कमरे वाले चॉल में रहता था, जहां 5 सदस्यों के साथ रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का संकल्प बनाए रखा।

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सीए क्वालिफाई करने के बाद अभिषेक ने अपने पिता से रिटायर होने की गुहार लगाई और सब्जी बेचना बंद करने को कहा। यह परिवार के लिए एक ऐतिहासिक पल था, जहां गरीबी से मुक्ति की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने ओमान जाकर नौकरी शुरू की और वहां 6 वर्षों तक काम किया। इस दौरान उन्होंने अनुभव, कौशल और पूंजी जुटाई, जो आगे चलकर उनके व्यवसायिक सफर की नींव बनी। ओमान में रहते हुए उन्होंने वित्तीय क्षेत्र की समझ को और मजबूत किया व अंतरराष्ट्रीय बाजार को समझा। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें एक साधारण नौकरी से बिजनेसमैन बनने की राह दिखाई।

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कितनी संपत्ति के हैं मालिक

आज अभिषेक वैश्य एक सफल बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ओमान में अपना क्लाउड किचन व्यवसाय शुरू किया, जो अब वहां का सबसे लोकप्रिय क्लाउड किचन बन चुका है। उन्होंने भारत, दुबई और ओमान में कुल 5 घर खरीदे हैं। लग्जरी कारों जैसे BMW और मर्सिडीज का मालिक बन चुके हैं। उनकी सफलता न केवल आर्थिक समृद्धि की है, बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और समाज को प्रेरित करने की भी है। उनकी कहानी दिखाती है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।

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पॉडकास्टर कुशल लोधा ने हाल ही में बहरीन और अब मुंबई में अभिषेक से मुलाकात की, जिससे वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी पूरी यात्रा को साझा करते हुए पूछा कि क्या उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए, जहां पूरी कहानी विस्तार से सुनी जा सके। यह सुझाव लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है। अभिषेक की जीवन गाथा साबित करती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, दृढ़ संकल्प से सफलता जरूर मिलती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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