बुखार घर में ठीक हो जाएगा; हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ठुकराया क्लेम तो इंटरनेट पर मचा बवाल

Viral News Today: सोशल मीडिया एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा एक पोस्ट स्वास्थ्य बीमा उद्योग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक महिला ने अपने भाई के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, लेकिन 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद कंपनी ने दावा खारिज कर दिया।

Viral News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्वास्थ्य बीमा उद्योग की दावा निपटान प्रक्रिया और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने भाई के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस से 65000 की पॉलिसी खरीदी थी। पॉलिसी लेने के कुछ समय बाद महिला का भाई पांच दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया। कंपनी का तर्क था कि यह 'सामान्य बुखार' है और मरीज घर पर ही ठीक हो जाता।

एक्स यूजर अनुराधा ने इस घटना को साझा करते हुए लिखा कि इस लड़की ने अपने भाई के लिए पॉलिसी ली थी। अब भाई पांच दिन से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बीमा कंपनी दावा खारिज कर रही है। पोस्ट में उन्होंने बीमा बिक्री के दौरान किए जाने वाले आकर्षक वादों और दावा निपटान के समय दिए जाने वाले बहानों की आलोचना की। अनुराधा ने लिखा कि बीमा लेते वक्त वादे बड़े-बड़े, दावा के वक्त बहाने और भी बड़े; यही सबसे बड़ी समस्या है।

वायरल पोस्ट पर जारी है बहस पोस्ट वायरल होते ही हजारों यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर आरोप लगाते हुए अपनी निजी शिकायतें साझा कीं। एक यूजर ने लिखा कि मैं फिर से दोहराता हूं, भारतीय बीमा कंपनियां एक मजाक हैं। ये क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा देने के बजाय सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देता है। दूसरे यूजर ने पूछा कि आदित्य बिरला की बीमारी पर सभी बीमा कंपनियां सवाल क्यों उठाती हैं और दावों को खारिज क्यों कर देती हैं?

कई यूजर्स ने शेयर किए अनुभव इस दौरान कई यूजर्स ने इसे समान घटनाएं बताईं। एक यूजर ने केयर इंश्योरेंस का जिक्र करते हुए कहा कि उनका 4 साल का बच्चा तेज बुखार से पीड़ित था। दो दिन घर पर इलाज के बाद भी हालत नहीं सुधरी तो अस्पताल ले गए, लेकिन क्लेम अस्वीकार कर दिया गया। एक अन्य यूजर ने मध्य प्रदेश के सीहोरे जिले की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति को पित्ताशय ( Gallbladder ) की समस्या के इलाज में 3.5 लाख रुपये का बिल आया। बीमा कंपनी से मात्र 10 प्रतिशत राशि भी नहीं मिली। बाद में दो बीमा अधिकारी पकड़े गए, जिन्होंने 3 लाख रुपये वापस करने या पित्ताशय निकालने की धमकी दी। आखिरकार पैसे वापस मिल गए।

हालांकि सभी यूजर्स ने कंपनियों की निंदा नहीं की। एक यूजर ने लिखा कि यह कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। कई पॉलिसीधारकों को आसानी से क्लेम मिल जाते हैं। कंपनी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि दावा स्वीकृत होने के लिए इसे कंपनी के अधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। बिना मान्यता वाले व्यक्तिगत दावे अक्सर खारिज हो जाते हैं।