'युद्ध जीतने पर मेजर वरुण धवन और कैप्टन सनी देओल को...', बॉर्डर 2 के प्रमोशन पर भड़के यूजर्स

Jan 16, 2026 10:21 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जैसलमेर में हाल ही में आयोजित फिल्म बॉर्डर 2 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारों ने बीएसएफ के जवानों के साथ मंच साझा किया, जहां जवानों ने फिल्म के देशभक्ति गीतों पर डांस किया और अभिनेताओं का जीप में आगमन हुआ। यह इवेंट फिल्म की रिलीज से पहले का प्रमोशन था, जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है। आयोजकों ने इसे सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि बताया, जहां जवानों ने सनी देओल की बॉर्डर फिल्म के एक सीन को रीक्रिएट किया। इवेंट में संगीतकारों जैसे सोनू निगम और विशाल मिश्रा भी शामिल थे और इसे देशभक्ति का उत्सव कहा गया।

वीडियो क्लिप्स में जवानों को परेड करते और अभिनेताओं को गाड़ी पर सवार दिखाया गया। एक्टर्स सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते दिख रहे हैं, जो कुछ लोगों को अपमानजनक लगा। फिल्म की टीम ने इसे सैनिकों के बलिदान को सेलिब्रेट करने का माध्यम बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने विवाद को जन्म दिया। कई यूजर्स ने इसे अपमानजनक बताया है। एक शख्स ने लिखा, 'मेजर वरुण धवन और कैप्टन सनी देओल को फिल्मी जीत के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जो बीएसएफ की गरिमा का अपमान है।'

वायरल वीडियो पर क्या बोले लोग

एक वायरल वीडियो में जवानों को वर्दी में परेड करते दिखाया गया, जबकि अभिनेता राजाओं की तरह जीप में पहुंचे। यह प्रमोशन बॉर्डर 2 की मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा था, जो 1997 की फिल्म की सीक्वल है। फिल्म में सैनिकों की कहानी दिखाई गई है और प्रमोशन में असली जवानों को शामिल कर प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज ने इसे रियल हीरोज से जोड़ा। इवेंट में गीत 'घर कब आओगे' लॉन्च हुआ। इस दौरान एक्टर्स ने जवानों के साथ डांस कर माहौल बना दिया। मगर, आलोचकों का कहना है कि यह देशभक्ति को पेजेंट्री में बदल रहा है, जहां यूनिफॉर्म को प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कई यूजर्स ने इसे शर्मनाक और क्रिंज बताया, जबकि कुछ ने इसे सैनिकों के सम्मान के रूप में सराहा।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
