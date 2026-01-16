'युद्ध जीतने पर मेजर वरुण धवन और कैप्टन सनी देओल को...', बॉर्डर 2 के प्रमोशन पर भड़के यूजर्स
जैसलमेर में हाल ही में आयोजित फिल्म बॉर्डर 2 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारों ने बीएसएफ के जवानों के साथ मंच साझा किया, जहां जवानों ने फिल्म के देशभक्ति गीतों पर डांस किया और अभिनेताओं का जीप में आगमन हुआ। यह इवेंट फिल्म की रिलीज से पहले का प्रमोशन था, जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है। आयोजकों ने इसे सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि बताया, जहां जवानों ने सनी देओल की बॉर्डर फिल्म के एक सीन को रीक्रिएट किया। इवेंट में संगीतकारों जैसे सोनू निगम और विशाल मिश्रा भी शामिल थे और इसे देशभक्ति का उत्सव कहा गया।
वीडियो क्लिप्स में जवानों को परेड करते और अभिनेताओं को गाड़ी पर सवार दिखाया गया। एक्टर्स सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते दिख रहे हैं, जो कुछ लोगों को अपमानजनक लगा। फिल्म की टीम ने इसे सैनिकों के बलिदान को सेलिब्रेट करने का माध्यम बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने विवाद को जन्म दिया। कई यूजर्स ने इसे अपमानजनक बताया है। एक शख्स ने लिखा, 'मेजर वरुण धवन और कैप्टन सनी देओल को फिल्मी जीत के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जो बीएसएफ की गरिमा का अपमान है।'
वायरल वीडियो पर क्या बोले लोग
एक वायरल वीडियो में जवानों को वर्दी में परेड करते दिखाया गया, जबकि अभिनेता राजाओं की तरह जीप में पहुंचे। यह प्रमोशन बॉर्डर 2 की मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा था, जो 1997 की फिल्म की सीक्वल है। फिल्म में सैनिकों की कहानी दिखाई गई है और प्रमोशन में असली जवानों को शामिल कर प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज ने इसे रियल हीरोज से जोड़ा। इवेंट में गीत 'घर कब आओगे' लॉन्च हुआ। इस दौरान एक्टर्स ने जवानों के साथ डांस कर माहौल बना दिया। मगर, आलोचकों का कहना है कि यह देशभक्ति को पेजेंट्री में बदल रहा है, जहां यूनिफॉर्म को प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कई यूजर्स ने इसे शर्मनाक और क्रिंज बताया, जबकि कुछ ने इसे सैनिकों के सम्मान के रूप में सराहा।
