'युद्ध जीतने पर मेजर वरुण धवन और कैप्टन सनी देओल को...', बॉर्डर 2 के प्रमोशन पर भड़के यूजर्स

जैसलमेर में हाल ही में आयोजित फिल्म बॉर्डर 2 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारों ने बीएसएफ के जवानों के साथ मंच साझा किया, जहां जवानों ने फिल्म के देशभक्ति गीतों पर डांस किया और अभिनेताओं का जीप में आगमन हुआ। यह इवेंट फिल्म की रिलीज से पहले का प्रमोशन था, जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है। आयोजकों ने इसे सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि बताया, जहां जवानों ने सनी देओल की बॉर्डर फिल्म के एक सीन को रीक्रिएट किया। इवेंट में संगीतकारों जैसे सोनू निगम और विशाल मिश्रा भी शामिल थे और इसे देशभक्ति का उत्सव कहा गया।

वीडियो क्लिप्स में जवानों को परेड करते और अभिनेताओं को गाड़ी पर सवार दिखाया गया। एक्टर्स सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते दिख रहे हैं, जो कुछ लोगों को अपमानजनक लगा। फिल्म की टीम ने इसे सैनिकों के बलिदान को सेलिब्रेट करने का माध्यम बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने विवाद को जन्म दिया। कई यूजर्स ने इसे अपमानजनक बताया है। एक शख्स ने लिखा, 'मेजर वरुण धवन और कैप्टन सनी देओल को फिल्मी जीत के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जो बीएसएफ की गरिमा का अपमान है।'