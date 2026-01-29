हैरान करने वाला वीडियो; प्लेन ने उड़ान भरी और हवा में ही गिर गया पहिया, फिर क्या हुआ?
ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि उड़ान भरते ही विमान के लैंडिंग गियर का एक पहिया अलग होकर नीचे गिर जाता है। बताया गया कि लास वेगास के हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट का पहिया गिर गया। ब्रिटेन जा रही फ्लाइट BA274 ने सोमवार, 26 जनवरी को स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:45 बजे टेकऑफ किया था। उड़ान के दौरान विमान के दाहिने लैंडिंग गियर में खराबी की सूचना मिली। जैसे ही विमान ऊंचाई की ओर बढ़ा, लैंडिंग गियर को समेट लिया गया।
फ्लाइटराडार24 द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि टेकऑफ के लगभग 40 सेकंड बाद दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर से चिंगारियां निकलने लगीं। इसके बावजूद उड़ान जारी रही और संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के अनुसार, विमान करीब नौ घंटे बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया। गिरा हुआ टायर बाद में हवाई अड्डे से बरामद कर लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है।
ब्रिटिश एयरवेज ने क्या कहा?
ब्रिटिश एयरवेज के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कंपनी इस मामले की जांच में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि ए350-1000 विमान में दो मुख्य लैंडिंग गियर होते हैं, जिनमें प्रत्येक में छह पहिए लगे होते हैं, यानी कुल 12 मुख्य पहिए, इसके अलावा आगे नोज गियर में दो पहिए होते हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया कामेंट की बाढ़ सी आ गई। वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि उस पहिये का वजन करीब 250 किलोग्राम था और सौभाग्य से वह रनवे पर गिरा, किसी वाहन या व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह राहत की बात है कि विमान सुरक्षित उतर गया। अगर यात्रियों को उड़ान के दौरान इस घटना की जानकारी होती, तो यह उनके लिए बेहद डरावना अनुभव हो सकता था।
