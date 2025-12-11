ऑफिस जल्दी पहुंचने पर बॉस ने नौकरी से निकाला, कोर्ट ने भी नहीं की मदद

संक्षेप: एक महिला को ऑफिस जल्दी पहुंचना भारी पड़ गया। बॉस के बार-बार मना करने के बाद भी महिला जल्दी ऑफिस पहुंच जाती, इससे झल्लाए बॉस ने उसे काम से निकाल दिया। इसके बाद महिला कोर्ट पहुंची वहां पर भी कोर्ट ने बॉस को सही ठहराया।

आपने एक कहानी कई बार सुनी होगी कि किसी को ऑफिस देर से जाने की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन क्या कभी जल्दी जाने की वजह से नौकरी से निकाला जाना सुना है? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि भारत में शायद ऐसा होना संभव नहीं हैं। लेकिन हां, स्पेन में ठीक ऐसा ही हुआ है। यहां पर एक महिला को उसकी कंपनी ने नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह लगातार मना करने के बाद भी ऑफिस आधा घंटे पहले पहुंच जाती थी। उसके बॉस ने उससे कई बार ऐसा न करने के लिए कहा लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और आखिर में बॉस ने थककर उसको नौकरी से निकाल दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन की इस 22 वर्षीय महिला कर्मचारी की शिफ्ट सुबह 7.30 पर शुरू होती थी, लेकिन वह करीब 6.45 या 7 बजे तक ऑफिस पहुंच जाती थी। इसको लेकर उसके बॉस ने उससे कहा कि वह इस समय में कुछ नहीं करती है, ऐसे में उसे अपनी शिफ्ट के अनुसार ही क्लॉक इन करना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद बॉस ने उसे लगातार निर्देश को अनदेखा करने के लिए नौकरी से निकाल दिया।

नौकरी से निकाले जाने के बाद महिला ने कोर्ट का सहारा लिया। उसने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसे गलत तरीके से निकाला गया है। हालांकि, कंपनी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि महिला को पहले भी कई मौखिक और लिखित चेतावनी दी गई थी लेकिन इसके बाद भी वह अपनी पुरानी आदत में सुधार नहीं ला रही थी। आखिरी चेतावनी के बाद भी वह निकाले जाने तक करीब 19 दिन तक जल्दी ऑफिस पहुंचती रही। इसके अलावा कई बार वह ऑफिस पहुंचे बिना ही अटेंडेंस एप्प में लॉगइन करने की कोशिश करती थी।

समस्या जल्दी आना नहीं, नियम तोड़ना है: कंपनी महिला की कंपनी ने कोर्ट में कहा कि उनके लिए महिला का जल्दी आना समस्या नहीं था, बल्कि निर्देश दिए जाने के बाद भी उनका पालन न होना था। उसके जल्दी आने से टीम के कामकाज में भी खलल पड़ता था। एक सहकर्मी ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह टीम के काम करने के तरीके में बाधा डालती थी। वह जल्दी आकर काम में मदद नहीं करती थी बल्कि काम को और उलझा देती थी।

कोर्ट ने फैसला कंपनी के पक्ष में सुनाते हुए कहा कि महिला द्वारा जो हरकत की जा रही थी, वह स्पेनिश वर्कर्स के आर्टिकल 54 का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए इस मामले में महिला को कोई राहत नहीं दी जा सकती।