घर के नीचे एक महीने से बैठी थी 'मौत',जद्दोजेहद के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला भारी-भरकम जानवर
केन के घर के नीचे तहखाने में ही एक महीने से भालू रह रहा था। उन्हें अकसर घर में चीजें अस्त-व्यस्त मिलती थी। उन्हें एक दिन भालू दिखा तो तुरंत रेस्क्यू टीम को खबर दी। काफी जद्दोजेहद के बाद उसे निकाला गया।
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रहने वाले केन जॉनसन को अंदाजा भी नहीं था कि उनके घर के नीचे कितना खतरनाक जानवर अपना घर बना चुका है। उनके घर के नीचे के तहखाने में एक भालू ने अपना बसेरा बना लिया था। जब केन में घर से बाहर जाते तो वह बाहर आता और खाने-पीने की चीजों पर मुंह मारता। इसके बाद इधर-उधर दौड़ लगाता जिससे चीजें अस्त-व्यस्त हो जाती। केन ने यह सब देखा तो उन्हें लगा कि कोई चोर घर में आता है।
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक भालू रोज बाहर नहीं आता था। ऐसे में उन्होंने तत्काल कुछ पता लगाने की कोशिश भी नहीं की और इसी तरह 37 दिन बीत गए। क्रिसमस वाले दिन उन्होंने देखा कि भालू उनकी बाउंड्री के अंदर टहल रहा है और फिर वह धीरे-धीरे करके तहखाने की ओर चला गया। इसके बाद केन ने 'द बियर लीग' एजेंसी से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई।
एजेंसी के डायरेक्टर ऐन ब्रेयंट ने कहा कि जब केन ने फोन किया तो उन्होंने तुरंत अपने टीम के सदस्यों को वहां जाने को कहा। थोड़ी ही देर में सभी वहां पहुंच गए। इसके बाद टीम ने एक प्लाईवूड से घऱ के नीचे जाने वाले गड्ढे को ढक दिया। इसके अलावा निकलने वाले रास्ते के आगे एक इलेक्ट्रिक मैट लगा दी गई। पहली बार तो भालू जब बाहर निकला और इलेक्ट्रिक मैट से टकराया तो बहुत तेजी से बाहर भाग गया।
द बियर लीग वेबसाइट के मुताबिक टीम ने वहां आसपास मछलियां, शहद, मूंगफली और खाने-पीने का सामान रख दिया। एक दिन जब भालू यह सब खाने लगा तभी उसे पकड़ लिया गया। इस तरह से केन को उस भालू से छुटकारा मिल पाया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।