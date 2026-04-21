भारत में शरिया कानून लागू करवाना है क्या… Lenskart स्टोर में घुस BJP की नाजिया इलाही ने स्टाफ को लगाया टीका
वायरल हुए नियमों के मुताबिक, लेंसकार्ट के स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काले रंग का हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन इसी गाइड में बिंदी और तिलक पर रोक लगाने की बात कही गई थी।
आईवियर रिटेलर ब्रांड Lenskart के ड्रेस कोड को लेकर हुए बवाल के बाद अब बीजेपी नेता नाजिया इलाही ने मंगलवार को स्टोर को घुसकर कर्मचारियों को टीका लगाया है। इस दौरान उन्होंने हिंदू कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए स्टाफ पर हमला भी बोला। दरअसल बीते दिनों लेंसकार्ट में स्टाफ के ड्रेस कोड से जुड़ी एक गाइडलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसमें कथित तौर पर बिंदी और कलावा जैसे धार्मिक चिन्हों को पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नकाब और हिजाब पर रोक नहीं लगाई गई थी। इससे लोगों को गुस्सा फूट पड़ा।
अब सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद हिंदू संगठनों के कुछ सदस्यों ने लेंसकार्ट के मुंबई में एक शोरूम में धावा बोल दिया। BJP अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही भी इस दल का हिस्सा थीं। बीजेपी के लोगों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को तिलक लगाया, उनकी कलाई पर कलावा और जमकर नारेबाजी भी की। नाजिया इलाही ने परिसर के अंदर जय श्री राम के नारे भी लगाए।
वायरल हुआ वीडियो
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि क्या भारत में शरिया कानून लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्टाफ से पूछा, “हिजाब इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदी नहीं? मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए, भारत देश में शरिया कानून लागू करवाना है क्या।…” वहीं स्टोर के बाहर बोलते हुए, उन्होंने मैनेजमेंट पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा, “यह एक हिंदू राष्ट्र है। Lenskart का या तो बहिष्कार किया जाएगा या उसके सभी आउटलेट बंद कर दिए जाएंगे, जब तक कि मालिक माफी नहीं मांग लेता।”
पीयूष बंसल ने दी थी सफाई
इससे पहले सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने इस दस्तावेज से खुद को अलग करते हुए कहा कि यह पुराना है और कंपनी की मौजूदा नीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने इस पूरे मामले से पैदा हुए भ्रम के लिए माफी भी मांगी। पीयूष बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “मैं देख रहा हूं कि लेंसकार्ट से जुड़ा एक गलत नीति दस्तावेज वायरल हो रहा है। हमारी नीति में किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों पर कोई रोक नहीं है, जिसमें बिंदी और तिलक भी शामिल हैं। हम समय-समय पर अपने नियमों की समीक्षा करते रहते हैं।… इस वजह से जो भ्रम और चिंता पैदा हुई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं।”
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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