भारत में शरिया कानून लागू करवाना है क्या… Lenskart स्टोर में घुस BJP की नाजिया इलाही ने स्टाफ को लगाया टीका

वायरल हुए नियमों के मुताबिक, लेंसकार्ट के स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काले रंग का हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन इसी गाइड में बिंदी और तिलक पर रोक लगाने की बात कही गई थी।

आईवियर रिटेलर ब्रांड Lenskart के ड्रेस कोड को लेकर हुए बवाल के बाद अब बीजेपी नेता नाजिया इलाही ने मंगलवार को स्टोर को घुसकर कर्मचारियों को टीका लगाया है। इस दौरान उन्होंने हिंदू कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए स्टाफ पर हमला भी बोला। दरअसल बीते दिनों लेंसकार्ट में स्टाफ के ड्रेस कोड से जुड़ी एक गाइडलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसमें कथित तौर पर बिंदी और कलावा जैसे धार्मिक चिन्हों को पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नकाब और हिजाब पर रोक नहीं लगाई गई थी। इससे लोगों को गुस्सा फूट पड़ा।

अब सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद हिंदू संगठनों के कुछ सदस्यों ने लेंसकार्ट के मुंबई में एक शोरूम में धावा बोल दिया। BJP अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही भी इस दल का हिस्सा थीं। बीजेपी के लोगों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को तिलक लगाया, उनकी कलाई पर कलावा और जमकर नारेबाजी भी की। नाजिया इलाही ने परिसर के अंदर जय श्री राम के नारे भी लगाए।

वायरल हुआ वीडियो घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि क्या भारत में शरिया कानून लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्टाफ से पूछा, “हिजाब इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदी नहीं? मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए, भारत देश में शरिया कानून लागू करवाना है क्या।…” वहीं स्टोर के बाहर बोलते हुए, उन्होंने मैनेजमेंट पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा, “यह एक हिंदू राष्ट्र है। Lenskart का या तो बहिष्कार किया जाएगा या उसके सभी आउटलेट बंद कर दिए जाएंगे, जब तक कि मालिक माफी नहीं मांग लेता।”