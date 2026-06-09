‘भगवान हैं क्या…’ सेब खाया और भीड़ में फेंक दिया; वायरल हुआ कर्नाटक CM डीके शिवकुमार का वीडियो

Viral Video: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कनकपुरा के होराहल्ली में जनसभा के दौरान समर्थकों द्वारा भेंट की गई विशाल सेबों की गजमाला से उन्होंने एक टुकड़ा खुद खाया और अधखाया बचा हुआ हिस्सा सीधे नीचे खड़ी भीड़ की ओर उछाल दिया।

DK Shivakumar Viral Video: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार किसी बड़े राजनीतिक फैसले या घोषणा के कारण नहीं, बल्कि एक अनोखे और विवादास्पद वीडियो के चलते। कनकपुरा के होराहल्ली में जनसभा के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे समर्थकों द्वारा भेंट की गई सेबों की विशाल माला से एक टुकड़ा खाते नजर आ रहे हैं और बचा हुआ हिस्सा नीचे खड़ी भीड़ की ओर उछाल देते हैं।

दरअसल, यह घटना कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में डीके शिवकुमार के दौरे के दौरान हुई। स्थानीय समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जमा थे। महिलाएं और युवा उत्साह से नारे लगा रहे थे। स्वागत के तौर पर स्थानीय निवासियों ने फूलों और ताजे लाल सेबों से बनी एक बेहद बड़ी 'गजमाला' (लंबी माला) मुख्यमंत्री को पहनाई। माला इतनी भारी और लंबी थी कि इसे कई लोगों के सहयोग से उठाकर शिवकुमार के गले में डाला गया।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डीके शिवकुमार माला से एक सेब तोड़ते हैं, उसे अपने मुंह में डालकर खाते हैं और अधखाया हुआ बचा हिस्सा सीधे नीचे खड़े समर्थकों की ओर फेंक देते हैं। भीड़ में इस हरकत पर जोरदार तालियां बज उठीं और नारेबाजी होने लगी। इतना ही नहीं, कई समर्थक हवा में उछाले गए सेब के टुकड़ों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते नजर आए। कुछ लोग इसे पकड़कर खुशी से चिल्ला रहे थे। पूरा माहौल उत्सव जैसा बन गया था।

सोशल मीडिया पर बवाल दूसरी ओर वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहस छिड़ गई है। समर्थक इसे मुख्यमंत्री की जनता से निकटता और अनौपचारिक व्यवहार का उदाहरण बता रहे हैं। एक समर्थक ने लिखा कि डीके साहब जनता के बीच खुद को भगवान नहीं, बल्कि एक आम नेता के रूप में पेश करते हैं। सेब बांटना उनका प्यार है।

दूसरी ओर आलोचक इस हरकत को सार्वजनिक शिष्टाचार की कमी और अशोभनीय बताते हुए निशाना साध रहे हैं। एक वायरल पोस्ट में यूजर ने लिखा कि क्या डीके शिवकुमार खुद को भगवान समझते हैं? सेब की माला को भोग की तरह खाकर जनता में बांट रहे हैं... ये कैसी तर्कसंगत बात है? सार्वजनिक कार्यक्रम में अधखाया फल फेंकना कहां की संस्कृति है?