सावधान! खाने के साथ देखते हैं रील्स, तो बढ़ने वाली है परेशानी, नई स्टडी में खुलासा

संक्षेप: खाना खाते समय मोबाइल पर रील देखते रहना आपको परेशानी में डालने वाला है। बीजिंग यूनिवर्सिटी में हुए नए शोध के मुताबिक ऐसा करने से आपके पेट की चर्बी बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आपको डायबिटीज और हाइरपटेंशन जैसी बीमारियों भी हो सकती हैं।

आज के समय में मोबाइल इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल के बिना शायद ही हम अपने जीवन का कोई काम करते हैं। खास तौर पर युवा वर्ग अकेले खाना खाते या कोई और काम करते समय रील्स को स्कॉल करना ही पसंद करता है। यह लोगों के बीच में एक आम आदत बन गई है। आम जिंदगी में भले ही यह आदत हमें सामान्य सी लगे लेकिन इससे जुड़े प्रभाव खतरनाक होते हैं। नए शोध में यह सामने आया है कि यह आदत पेट की चर्बी को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य परेशानियां भी पैदा कर रही है।

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग यूनिवर्सिटी ने इस विषय के ऊपर एक शोध किया। इसके रिजल्ट में उन्होंने बताया कि खाना खाते समय , मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने या टीवी देखने से शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है।

क्या था रिपोर्ट में? बीजिंग यूनिवर्सिटी में किए गए इस शोध में बताया गया कि खाना खाते समय मोबाइल या टीवी देखने की वजह से हमारा ध्यान खाने पर नहीं होता है। इसकी वजह से हमारा दिमाग को खाने की संतुष्टि नहीं मिल पाती, इसकी जगह पर वह फोन पर ध्यान देता है। इसकी वजह से पेट भरने का संकेत देने वाले हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाते हैं। नतीजन, व्यक्ति को धीरे-धीरे भूख पूरी होने की संतुष्टि नहीं मिलती है और वह जरूरत से ज्यादा खाने लगता है।

इसके अलावा, खाते समय ध्यान के भटकाव की वजह से खाने की खूशबू और स्वाद के प्रति जागरूकता का भी अभाव हो जाता है। इससे धीरे-धीरे खाने का आनंद कम हो जाता है। इसके कारण इंसान प्रोसेस्ट और बाहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगता है। लंबे समय तक इस तरह की चीजें होने लोगों के मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव डालती हैं, जो आखिर में स्वास्थ्य को खराब करती हैं। इसकी वजह से मोटापे का खतरा बढ़ने लगता है।