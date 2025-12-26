Hindustan Hindi News
सावधान! खाने के साथ देखते हैं रील्स, तो बढ़ने वाली है परेशानी, नई स्टडी में खुलासा

खाना खाते समय मोबाइल पर रील देखते रहना आपको परेशानी में डालने वाला है। बीजिंग यूनिवर्सिटी में हुए नए शोध के मुताबिक ऐसा करने से आपके पेट की चर्बी बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आपको डायबिटीज और हाइरपटेंशन जैसी बीमारियों भी हो सकती हैं।

Dec 26, 2025 04:33 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में मोबाइल इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल के बिना शायद ही हम अपने जीवन का कोई काम करते हैं। खास तौर पर युवा वर्ग अकेले खाना खाते या कोई और काम करते समय रील्स को स्कॉल करना ही पसंद करता है। यह लोगों के बीच में एक आम आदत बन गई है। आम जिंदगी में भले ही यह आदत हमें सामान्य सी लगे लेकिन इससे जुड़े प्रभाव खतरनाक होते हैं। नए शोध में यह सामने आया है कि यह आदत पेट की चर्बी को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य परेशानियां भी पैदा कर रही है।

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग यूनिवर्सिटी ने इस विषय के ऊपर एक शोध किया। इसके रिजल्ट में उन्होंने बताया कि खाना खाते समय , मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने या टीवी देखने से शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है।

क्या था रिपोर्ट में?

बीजिंग यूनिवर्सिटी में किए गए इस शोध में बताया गया कि खाना खाते समय मोबाइल या टीवी देखने की वजह से हमारा ध्यान खाने पर नहीं होता है। इसकी वजह से हमारा दिमाग को खाने की संतुष्टि नहीं मिल पाती, इसकी जगह पर वह फोन पर ध्यान देता है। इसकी वजह से पेट भरने का संकेत देने वाले हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाते हैं। नतीजन, व्यक्ति को धीरे-धीरे भूख पूरी होने की संतुष्टि नहीं मिलती है और वह जरूरत से ज्यादा खाने लगता है।

इसके अलावा, खाते समय ध्यान के भटकाव की वजह से खाने की खूशबू और स्वाद के प्रति जागरूकता का भी अभाव हो जाता है। इससे धीरे-धीरे खाने का आनंद कम हो जाता है। इसके कारण इंसान प्रोसेस्ट और बाहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगता है। लंबे समय तक इस तरह की चीजें होने लोगों के मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव डालती हैं, जो आखिर में स्वास्थ्य को खराब करती हैं। इसकी वजह से मोटापे का खतरा बढ़ने लगता है।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक खाने के दौरान स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से केवल मोटापे की समस्या ही नहीं होती है बल्कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी पुरानी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। खाने पर ध्यान न लगने की वजह से या तो लोग बहुत तेजी के साथ खाते हैं या फिर वह धीमे खाते हैं। इसकी वजह से टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा यह जीवन शैली पर भी प्रभाव डालता है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
