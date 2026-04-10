बेंगलुरु में सच में आ गया है 'जॉम्बी ड्रग'? जानिए डरावने वायरल वीडियो की असली सच्चाई
बेंगलुरु में 'ज़ॉम्बी ड्रग' के वायरल वीडियो का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जानें कैसे गठिया की दवा और शराब के रिएक्शन को लोगों ने खतरनाक ड्रग समझ लिया। अफवाहों की पूरी सच्चाई यहाँ पढ़ें।
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसने बेंगलुरु के लोगों खासकर युवाओं और माता-पिता के बीच दहशत फैला दी थी। इस वीडियो में एक व्यक्ति अजीबोगरीब और बेसुध अवस्था में हरकतें करता दिख रहा था। दावा किया जा रहा था कि यह व्यक्ति किसी खतरनाक 'जॉम्बी ड्रग' के प्रभाव में है। लेकिन अब बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के बाद इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
कैसे फैली दहशत?
यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा था। कन्नड़ फिल्म अभिनेता दुनिया विजय ने भी इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में चिंता जताते हुए युवाओं को सतर्क रहने और पुलिस से इस 'नए ड्रग' के दावों की जांच करने की अपील की थी। इसके बाद से ही शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई नया और खतरनाक ड्रग बेंगलुरु में दस्तक दे चुका है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच
जैसे ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, बागलूर पुलिस स्टेशन की टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए कुछ ही घंटों के भीतर उस व्यक्ति को येलहंका के एक संस्थान के पास से ढूंढ निकाला। पुलिस ने बिना कोई देरी किए उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवाया ताकि ड्रग्स के सेवन की सच्चाई का पता लगाया जा सके।
मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आया?
बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए स्पष्ट किया कि उस व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ या साइकोट्रोपिक ड्रग्स की पुष्टि नहीं हुई है।
डॉक्टरों की जांच में असली वजह यह निकली:
- वह व्यक्ति गठिया और साइनस जैसी बीमारियों से पीड़ित था।
- उसने अपनी दर्द निवारक (पेनकिलर) दवाएं खा रखी थीं।
- दर्द की दवाओं के साथ-साथ उसने शराब का भी सेवन कर लिया था।
- दवाओं और शराब के एक साथ रिएक्शन के कारण ही वह व्यक्ति सुध-बुध खो बैठा था और ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था जिसे लोग 'जॉम्बी ड्रग' का असर समझ बैठे।
पुलिस की सख्त चेतावनी
कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के भ्रामक और झूठी सामग्री शेयर न करें। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि शहर में दहशत और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी ऐसी कोई संदिग्ध सामग्री या वीडियो मिलता है, तो उसे वायरल करने से पहले तुरंत पुलिस को उसकी सूचना देनी चाहिए।
बेंगलुरु में किसी 'जॉम्बी ड्रग' के फैलने की खबर महज एक अफवाह है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बीमार था और शराब व दवाओं के प्रभाव के कारण उस अवस्था में था। शहर में ड्रग्स को लेकर फिलहाल ऐसी किसी नई और खतरनाक लहर की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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