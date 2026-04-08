सिर्फ 23 साल की उम्र में छोड़ दी कॉर्पोरेट जॉब, अब उठाया एक बड़ा रिस्क! इंटरनेट पर क्या कह रहे लोग?

रेडिट पर यूजर ने अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर की है। उसने बताया है कि किस तरह उसने अकेले ही इतना बड़ा जोखिम उठाया है और उसे सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ रही है।

हम में से कई लोगों को कई बार नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का ख्याल मन में आता है। लेकिन लोग इतना बड़ा रिस्क लेने से घबराते हैं और यह कदम कभी नहीं उठा पाते। हालांकि सोशल मीडिया पर एक इन दिनों एक यूजर की कहानी तेजी से वायरल हो रही है, जिसने कुछ ऐसा ही किया है। इस रेडिट यूजर ने सिर्फ 23 साल की उम्र की अपनी कॉर्पोरेट की अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू किया है।

यह कहानी देश के IT हब बेंगलुरु से सामने आई है। यूजर ने जॉब छोड़कर अपना खुद का क्लाउड किचन शुरू किया है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर बताया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 स्थित अपने फ्लैट से यह क्लाउड किचन शुरू किया है। खास बात यह है कि यूजर ने बताया कि खाना बनाने से लेकर सफाई और डिलीवरी तक का सारा काम वह अकेले ही संभाल रहा है।

पोस्ट में सुनाई कहानी एक पोस्ट ने उसने बताया, “आज मैंने एक बड़ा कदम उठाया। मैं 23 साल का हूं और आज ही अपनी नौकरी छोड़ दी।” उसने आगे बताया, “मैंने तय किया कि खुद ही क्लाउड किचन शुरू करूं। अभी मैं अपने छोटे से फ्लैट से काम कर रहा हूं और सब कुछ खुद ही संभाल रहा हूं, खाना बनाना, सफाई करना और धीरे-धीरे चीजें सीखना।”

आगे उसने यह भी कहा, “मेरे पास कोई बड़ा प्लान या ज्यादा पैसा नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि मैं खाने की डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम लिस्ट करा सकूं और पैकेजिंग का इंतजाम कर सकूं। यह पूरी तरह फेल भी हो सकता है या सफल भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं अपना अनुभव लोगों के साथ साझा करता रहूंगा।”

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे प्रेरणादायी बताया। वहीं कुछ ने मदद की पेशकश भी की। एक यूजर ने लिखा, “अपने किचन का नाम बताओ। मेरा कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, तो मैं खुद भी ट्राय कर सकता हूं और दोस्तों को भी कह सकता हूं। और इसकी एडवरटाइजमेंट भी करो।” इस पर यूजर ने जवाब दिया, “ओह माय गॉड, शानदार। हमारे किचन का नाम अर्बन तड़का है, धन्यवाद। यहां नॉर्थ इंडियन खाना, स्ट्रीट फूड, रोल और सैंडविच मिलते हैं।”