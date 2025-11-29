Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Bengaluru man quits corporate job to drive auto explains reason viral video
नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने लगा यह शख्स, वीडियो शेयर करके बताई वजह

नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने लगा यह शख्स, वीडियो शेयर करके बताई वजह

संक्षेप:

वायरल पोस्ट में राकेश ने कहा, 'ओके गाइज, ये मैं ऑटो चला रहा हूं और दोबारा शुरू करने से डर नहीं रहा। उनकी आवाज शांत और जमीन से जुड़ी हुई है। फिर वे उन लोगों को संदेश देते हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है।'

Sat, 29 Nov 2025 06:42 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राकेश नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर की पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इसमें बताया गया कि उन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है। वायरल वीडियो पोस्ट में वह अपनी नई जिंदगी दिखाते हैं। वो जिंदगी जो अब उन्हें सुकून, मकसद और खुशी देती है। वीडियो में वे अपने हरे-पीले ऑटो में सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वह सीधे उन लोगों से बात कर रहे हैं जो जिंदगी से हार मान चुके हैं या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बेहतर हवा, अच्छी जिंदगी...भारत छोड़ बैंकॉक में बसा शख्स, जानिए क्या लिखा

वायरल पोस्ट में राकेश ने कहा, 'ओके गाइज, ये मैं ऑटो चला रहा हूं और दोबारा शुरू करने से डर नहीं रहा। उनकी आवाज शांत और जमीन से जुड़ी हुई है। फिर वे उन लोगों को संदेश देते हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है।' उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है, सबसे मुश्किल दौर चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी जिंदगी से हार मान ली थी। मुझे लगा कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। वे बेबाकी से इसे कबूल करते हैं। लेकिन देखो, आज मैं ऑटो चला रहा हूं और जिंदगी मुझे हरा नहीं पाएगी। जो भी आएगा, मैं उसका सामना करूंगा।

वायरल पोस्ट में क्या दिया संदेश

वे लोगों से कहते हैं कि समस्याओं से भागना बंद करो।। उन्होंने कहा, 'ऐसे ही जीते रहे और आगे बढ़ते रहे तो यकीन मानो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ खास करने की जरूरत नहीं। बस जियो। कुछ करते रहो।' उनका सबसे बड़ा मैसेज है- जिंदगी को सिर्फ पैसों से मत तौलो। पैसा जरूरी है, ये वे मानते हैं, लेकिन जिंदगी में और भी बहुत कुछ जरूरी है। वे लोगों से कहते हैं कि अपना असली मकसद ढूंढो, जो मन में आए उसे आजमाओ। अंत में वे हौसला देते हुए कहते हैं, 'चलो, मेरे साथ चलो। सामना करो। भागो मत, छुपो मत। समझ रहे हो ना? गुड डे।' इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। कमेंट्स में तारीफों, दुआओं और सराहना की बौछार हो रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Viral News Viral Video Bajaj Auto

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।