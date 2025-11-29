नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने लगा यह शख्स, वीडियो शेयर करके बताई वजह
वायरल पोस्ट में राकेश ने कहा, 'ओके गाइज, ये मैं ऑटो चला रहा हूं और दोबारा शुरू करने से डर नहीं रहा। उनकी आवाज शांत और जमीन से जुड़ी हुई है। फिर वे उन लोगों को संदेश देते हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है।'
राकेश नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर की पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इसमें बताया गया कि उन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है। वायरल वीडियो पोस्ट में वह अपनी नई जिंदगी दिखाते हैं। वो जिंदगी जो अब उन्हें सुकून, मकसद और खुशी देती है। वीडियो में वे अपने हरे-पीले ऑटो में सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वह सीधे उन लोगों से बात कर रहे हैं जो जिंदगी से हार मान चुके हैं या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।
वायरल पोस्ट में राकेश ने कहा, 'ओके गाइज, ये मैं ऑटो चला रहा हूं और दोबारा शुरू करने से डर नहीं रहा। उनकी आवाज शांत और जमीन से जुड़ी हुई है। फिर वे उन लोगों को संदेश देते हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है।' उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है, सबसे मुश्किल दौर चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी जिंदगी से हार मान ली थी। मुझे लगा कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। वे बेबाकी से इसे कबूल करते हैं। लेकिन देखो, आज मैं ऑटो चला रहा हूं और जिंदगी मुझे हरा नहीं पाएगी। जो भी आएगा, मैं उसका सामना करूंगा।
वायरल पोस्ट में क्या दिया संदेश
वे लोगों से कहते हैं कि समस्याओं से भागना बंद करो।। उन्होंने कहा, 'ऐसे ही जीते रहे और आगे बढ़ते रहे तो यकीन मानो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ खास करने की जरूरत नहीं। बस जियो। कुछ करते रहो।' उनका सबसे बड़ा मैसेज है- जिंदगी को सिर्फ पैसों से मत तौलो। पैसा जरूरी है, ये वे मानते हैं, लेकिन जिंदगी में और भी बहुत कुछ जरूरी है। वे लोगों से कहते हैं कि अपना असली मकसद ढूंढो, जो मन में आए उसे आजमाओ। अंत में वे हौसला देते हुए कहते हैं, 'चलो, मेरे साथ चलो। सामना करो। भागो मत, छुपो मत। समझ रहे हो ना? गुड डे।' इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। कमेंट्स में तारीफों, दुआओं और सराहना की बौछार हो रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।