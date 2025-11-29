नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने लगा यह शख्स, वीडियो शेयर करके बताई वजह

संक्षेप: वायरल पोस्ट में राकेश ने कहा, 'ओके गाइज, ये मैं ऑटो चला रहा हूं और दोबारा शुरू करने से डर नहीं रहा। उनकी आवाज शांत और जमीन से जुड़ी हुई है। फिर वे उन लोगों को संदेश देते हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है।'

राकेश नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर की पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इसमें बताया गया कि उन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है। वायरल वीडियो पोस्ट में वह अपनी नई जिंदगी दिखाते हैं। वो जिंदगी जो अब उन्हें सुकून, मकसद और खुशी देती है। वीडियो में वे अपने हरे-पीले ऑटो में सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वह सीधे उन लोगों से बात कर रहे हैं जो जिंदगी से हार मान चुके हैं या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।

वायरल पोस्ट में राकेश ने कहा, 'ओके गाइज, ये मैं ऑटो चला रहा हूं और दोबारा शुरू करने से डर नहीं रहा। उनकी आवाज शांत और जमीन से जुड़ी हुई है। फिर वे उन लोगों को संदेश देते हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है।' उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है, सबसे मुश्किल दौर चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी जिंदगी से हार मान ली थी। मुझे लगा कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। वे बेबाकी से इसे कबूल करते हैं। लेकिन देखो, आज मैं ऑटो चला रहा हूं और जिंदगी मुझे हरा नहीं पाएगी। जो भी आएगा, मैं उसका सामना करूंगा।