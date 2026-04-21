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IT कर्मचारी ने ऑफिस के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए 27 लाख रुपये, बॉस को अश्लील फोटो भी भेजी

Apr 21, 2026 06:33 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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यह गड़बड़ी अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच हुई। कर्मचारी ने कंपनी के कार्ड का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया और बड़ी रकम खर्च कर दी। कंपनी की ओर से कई बार पैसे लौटाने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपी ने वापस नहीं की।

IT कर्मचारी ने ऑफिस के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए 27 लाख रुपये, बॉस को अश्लील फोटो भी भेजी

बेंगलुरु से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आईटी कंपनी के कर्मचारी पर ऑफिस के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करने और अपने बॉस को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करीब 27 लाख रुपये खर्च कर दिए। यह मामला तब सामने आया जब कंपनी ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की और खर्च का हिसाब मांगा।

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बताया गया है कि यह गड़बड़ी अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच हुई। इस दौरान कर्मचारी ने कंपनी के कार्ड का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया और बड़ी रकम खर्च कर दी। कंपनी की ओर से कई बार पैसे लौटाने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपी ने रकम वापस नहीं की। जांच में यह भी सामने आया कि उसने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया और अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया।

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सीनियर अधिकारी को भेजीं आपत्तिजनक तस्वीरें

मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब आरोपी ने अपने सीनियर अधिकारी को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजनी शुरू कर दीं। यह हरकत कथित तौर पर तब हुई जब उससे पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, उसने अपने बचाव में यह दावा किया कि उसे चीन और पाकिस्तान से कुछ अज्ञात लोगों की धमकियां मिल रही थीं, हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है।

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फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के सभी दावों और लेन-देन की जांच की जा रही है। यह मामला कॉर्पोरेट सेक्टर में वित्तीय अनुशासन और कर्मचारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब कंपनियां कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं देती हैं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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