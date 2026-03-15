कैफे वाले वसूलने लगे गैस क्राइसिस चार्ज? बेंगलुरु में तो ऐसा ही हुआ, मचा खूब बवाल

सोशल मीडिया पर इस बिल को लेकर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि लेमनेड बनाने में कौन सा गैस लगता है? एक ने लिखा कि निंबू गरम करके डाला है क्या? किसी ने कहा कि लेमनेड में गैस डालकर फिज्जी बनाया होगा।

बेंगलुरु के एक कैफे का बिल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें दो मिंट लेमनेड पर 5% का गैस क्राइसिस चार्ज जोड़ा गया है। यह बिल थियो कैफे से बताया जा रहा है, जहां ग्राहक ने दो मिंट लेमनेड ऑर्डर किए थे, जिनकी कीमत प्रत्येक 179 रुपये थी। कुल सबटोटल 358 रुपये बना, जिसमें 5% डिस्काउंट (17.90 रुपये) के बाद स्टैंडर्ड GST (CGST 2.5% और SGST 2.5%) जोड़ा गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अतिरिक्त 5% गैस क्राइसिस चार्ज (17.01 रुपये) लगाया गया, जिसके बाद अंतिम बिल राउंडिंग के साथ 374 रुपये हो गया।

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देश के कुछ हिस्सों में LPG की कमी की खबरें चल रही हैं, जिसके कारण कई रेस्टोरेंट और कैफे लागत बढ़ने से जूझ रहे हैं। बेंगलुरु में भी कई जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे कुछ होटल और कैफे ग्राहकों से अलग से गैस चार्ज वसूल रहे हैं। लेकिन इस बिल में यह चार्ज लेमनेड जैसी ऐसी ड्रिंक पर लगाया गया, जो आमतौर पर गैस पर बनाई नहीं जाती। लेमनेड बनाने में गैस का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए लोग इसे बेवजह का अतिरिक्त चार्ज मान रहे हैं।

इंटरनेट यूजर्स ने क्या कहा इसी तरह के अन्य मामलों में भी बेंगलुरु और चेन्नई के कुछ रेस्टोरेंट्स ने बिल में गैस संबंधित चार्ज जोड़े हैं, जैसे एक जगह पर 30 रुपये का गैस सप्लाई इश्यू चार्ज है। सोशल मीडिया पर इस बिल को लेकर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि लेमनेड बनाने में कौन सा गैस लगता है? एक व्यक्ति ने लिखा कि निंबू गरम करके डाला है क्या? ऐसे ही किसी ने कमेंट किया कि शायद लेमनेड में गैस डालकर फिज्जी बनाया होगा। कई लोगों ने इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अनुचित व्यापारिक प्रथा बताया और सुझाव दिया कि ऐसे चार्ज अनिवार्य होने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।