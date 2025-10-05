बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर का दावा, पांच करोड़ की कीमत के दो मकान, हर महीने तीन लाख की कमाई

आकाश आनंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बेंगलुरु काफी क्रेजी है, ऑटो वाले भैया ने कहा कि उसके पास 4-5 करोड़ के दो घर हैं, दोनों किराए पर हैं, वह लगभग 2-3 लाख प्रति माह कमाता है, और एक एआई आधारित स्टार्टअप में स्टार्टअप संस्थापक/निवेशक है।

आकाश आनंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया, "बेंगलुरु काफी क्रेजी है, ऑटो वाले भैया ने कहा कि उसके पास 4-5 करोड़ के दो घर हैं, दोनों किराए पर हैं, वह लगभग 2-3 लाख प्रति माह कमाता है, और एक एआई आधारित स्टार्टअप में स्टार्टअप संस्थापक/निवेशक है।'' आकाश का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग जमकर कमेंट्स और लाइक कर रहे हैं।

आनंदानी ने आगे बताया कि ड्राइवर ने उन्हें बताया, "यह पहला काम था जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए वह कभी-कभी वीकेंड पर गाड़ी चलाते हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल पूछने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि उस आदमी ने एप्पल वॉच और एयरपॉड्स पहने हुए थे।'' बता दें कि लाइव हिन्दुस्तान ने स्वतंत्र रूप से आकाश के दावे की पुष्टि नहीं की है।