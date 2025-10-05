बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर का दावा, पांच करोड़ की कीमत के दो मकान, हर महीने तीन लाख की कमाई
आकाश आनंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बेंगलुरु काफी क्रेजी है, ऑटो वाले भैया ने कहा कि उसके पास 4-5 करोड़ के दो घर हैं, दोनों किराए पर हैं, वह लगभग 2-3 लाख प्रति माह कमाता है, और एक एआई आधारित स्टार्टअप में स्टार्टअप संस्थापक/निवेशक है।
बेंगलुरु के रहने वाले एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें उसने एक ऑटो ड्राइवर के साथ हुई चौंकाने वाली बातचीत का दावा किया है। युवक के साथ बातचीत में ऑटोरिक्शा चालक ने दावा किया है कि उसके पास 4-5 करोड़ के दो घर हैं, जिससे वह किराए से लगभग 2-3 लाख रुपये प्रति माह कमाता है और एक एआई स्टार्टअप में निवेश करता है।
आकाश आनंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया, "बेंगलुरु काफी क्रेजी है, ऑटो वाले भैया ने कहा कि उसके पास 4-5 करोड़ के दो घर हैं, दोनों किराए पर हैं, वह लगभग 2-3 लाख प्रति माह कमाता है, और एक एआई आधारित स्टार्टअप में स्टार्टअप संस्थापक/निवेशक है।'' आकाश का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग जमकर कमेंट्स और लाइक कर रहे हैं।
आनंदानी ने आगे बताया कि ड्राइवर ने उन्हें बताया, "यह पहला काम था जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए वह कभी-कभी वीकेंड पर गाड़ी चलाते हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल पूछने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि उस आदमी ने एप्पल वॉच और एयरपॉड्स पहने हुए थे।'' बता दें कि लाइव हिन्दुस्तान ने स्वतंत्र रूप से आकाश के दावे की पुष्टि नहीं की है।
कई यूजर्स ने इस पर हैरानी जताई है। कुछ को तो युवक की बातों पर यकीन नहीं हुआ, जबकि कुछ ने कई तरह के कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, "वे संस्थापक नहीं, बल्कि निवेशक हैं।" कुछ अन्य लोग इसको लेकर संशय में थे। एक ने पूछा कि आपने यह सब गढ़ा है, है ना? फिर आनंदानी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं और इसके बाद ऐपल वॉच और एयरपॉड्स वाली बात बताई।
