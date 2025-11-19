Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Baby suffers heart attack loses tongue after drinking drain cleaner he thought was milk
ड्रेन क्लीनर को दूध समझकर पी गया 1 साल का बच्चा; बुरी तरह जल गई जुबान, हमेशा के लिए छीनी आवाज

ड्रेन क्लीनर को दूध समझकर पी गया 1 साल का बच्चा; बुरी तरह जल गई जुबान, हमेशा के लिए छीनी आवाज

संक्षेप: बच्चे के पिता ने बताया कि जब उसकी मां बाथरूम की सफाई कर रही थी, तब बच्चा बाथरूम में घुस गया और फर्श पर रखी ड्रेन क्लीनर की एक सफेद बोतल उठा ली। पिता ने बताया कि उसे लगा कि बोतल में दूध है।

Wed, 19 Nov 2025 09:48 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्रिटेन के बर्मिंघम से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक 13 महीने के बच्चे ने घर में सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रेन क्लीनर को दूध समझकर मुंह से लगा लिया। हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं जहां उसके होंठ, जीभ और सांस लेने आलू नली भी बुरी तरह जल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई में हुई इस घटना के बाद हाईगेट निवासी सैम अनवर अलशमेरी को दिल का दौरा भी पड़ा। सैम के पिता, नदीन अलशमेरी ने बताया कि जब उसकी माँ बाथरूम की सफाई कर रही थी, तब बच्चा बाथरूम में घुस गया और फर्श पर रखी ड्रेन क्लीनर की एक सफेद बोतल उठा ली। नदीन ने बताया, “उसे लगा कि बोतल दूध है। जब तक हमें कुछ समझ आता, तब तक वह जलने लगा था।”

ये भी पढ़ें:सीने से चिपकाकर लगा ली आग, ग्वालियर में जिंदा जल गए मां-बेटी, ये थी वजह

रिपोर्ट के अनुसार, क्लीनर पीते ही सैम के होंठ, मुंह, जीभ और श्वासनली जल गई और वह बोल भी नहीं पा रहा था। नदीन ने कहा, "अब वह कभी एक शब्द भी नहीं बोल सकता।" जानकारी के मुताबिक सैम को बर्मिंघम के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे दिल का दौरा भी पड़ा। नदीन ने याद करते हुए कहा, "उसका दिल लगभग तीन मिनट तक रुका रहा।" उन्होंने कहा, "डॉक्टरों ने उसे वापस जिंदा किया। बाद में डॉक्टरों ने उसकी नाक की नली निकालकर उसके पेट में एक स्थायी नली डाल दी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।