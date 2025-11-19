ड्रेन क्लीनर को दूध समझकर पी गया 1 साल का बच्चा; बुरी तरह जल गई जुबान, हमेशा के लिए छीनी आवाज
संक्षेप: बच्चे के पिता ने बताया कि जब उसकी मां बाथरूम की सफाई कर रही थी, तब बच्चा बाथरूम में घुस गया और फर्श पर रखी ड्रेन क्लीनर की एक सफेद बोतल उठा ली। पिता ने बताया कि उसे लगा कि बोतल में दूध है।
ब्रिटेन के बर्मिंघम से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक 13 महीने के बच्चे ने घर में सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रेन क्लीनर को दूध समझकर मुंह से लगा लिया। हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं जहां उसके होंठ, जीभ और सांस लेने आलू नली भी बुरी तरह जल गई।
द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई में हुई इस घटना के बाद हाईगेट निवासी सैम अनवर अलशमेरी को दिल का दौरा भी पड़ा। सैम के पिता, नदीन अलशमेरी ने बताया कि जब उसकी माँ बाथरूम की सफाई कर रही थी, तब बच्चा बाथरूम में घुस गया और फर्श पर रखी ड्रेन क्लीनर की एक सफेद बोतल उठा ली। नदीन ने बताया, “उसे लगा कि बोतल दूध है। जब तक हमें कुछ समझ आता, तब तक वह जलने लगा था।”
रिपोर्ट के अनुसार, क्लीनर पीते ही सैम के होंठ, मुंह, जीभ और श्वासनली जल गई और वह बोल भी नहीं पा रहा था। नदीन ने कहा, "अब वह कभी एक शब्द भी नहीं बोल सकता।" जानकारी के मुताबिक सैम को बर्मिंघम के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे दिल का दौरा भी पड़ा। नदीन ने याद करते हुए कहा, "उसका दिल लगभग तीन मिनट तक रुका रहा।" उन्होंने कहा, "डॉक्टरों ने उसे वापस जिंदा किया। बाद में डॉक्टरों ने उसकी नाक की नली निकालकर उसके पेट में एक स्थायी नली डाल दी।
