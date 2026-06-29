ऑटो ड्राइवर करता है ChatGPT का इस्तेमाल, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में मिल रही मदद
ड्राइवर ने कहा कि वह अपने सवाल आमतौर पर अंग्रेजी में टाइप करते हैं, लेकिन जवाब कन्नड़ भाषा में मांगते हैं। ChatGPT उनके पुराने सवालोभी याद रखता है और कई बार चार महीने पहले पूछे गए प्रश्नों से भी उन्हें जोड़कर जवाब देता है।
बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कंटेंट क्रिएटर गगन साईप्रसाद को पता चला कि वह जिस ऑटो से सफर कर रहे हैं उसका ड्राइवर चैटजीपीटी का इस्तेमाल करता है। गगन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में बताया कि सफर के दौरान उसकी नजर ऑटो में टंगी कुछ धार्मिक वस्तुओं और एक कागज पर लिखे अंकों पर पड़ी। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ।
ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वह हर दिन ChatGPT का उपयोग करते हैं। यह सुनकर गगन हैरान रह गए और दोनों के बीच AI के इस्तेमाल और उसकी संभावनाओं पर लंबी चर्चा हुई। ड्राइवर ने कहा कि वह अपने सवाल आमतौर पर अंग्रेजी में टाइप करते हैं, लेकिन जवाब कन्नड़ भाषा में मांगते हैं। ChatGPT उनके पुराने सवालों को भी याद रखता है और कई बार चार महीने पहले पूछे गए प्रश्नों से भी उन्हें जोड़कर जवाब देता है। उन्होंने बताया कि वह कामकाज, शादी और अन्य सामान्य विषयों की जानकारी लेने के लिए भी इस चैटबॉट का उपयोग करते हैं। उन्हें यह जानकर खासा आश्चर्य हुआ कि चैटजीपीटी रियल-टाइम वॉइस बातचीत कर सकता है और कन्नड़ में लिखने व बोलने में भी सक्षम है। हालांकि, उन्होंने इसकी एक कमी का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष से जुड़े सवालों पर ChatGPT हमेशा पूरी और सटीक जानकारी नहीं देता।
ज्योतिष पर एक किताब लिखने का सपना
ड्राइवर ने बताया कि उनका सपना ज्योतिष पर एक किताब लिखने का है। उन्होंने वर्षों से विभिन्न ज्योतिष संबंधी यूट्यूब चैनलों से कई जानकारियां और सुझाव जुटाए हैं, जिन्हें वह एक पुस्तक का रूप देना चाहते हैं। उनका कहना था कि फिलहाल वह अपने कर्ज चुकाने में लगे हैं। जब आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी और मन शांत होगा, तब इस किताब को लिखेंगे।
गगन ने उन्हें प्यार से 'ChatGPT ऑटो अंकल' नाम दिया और कहा कि उनकी बातों से साफ था कि उनके पास साझा करने के लिए कई दिलचस्प कहानियां हैं। इस वायरल वीडियो ने एक भावुक मोड़ भी लिया। गगन ने बताया कि वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद उन्हें एक लड़की का मैसेज मिला, जिसने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे ऑटो चालक उसके पिता हैं। शुरुआत में उन्हें संदेह हुआ, लेकिन जब युवती ने अपने पिता का फोन नंबर भेजा तो वह मेल खा गया।
इसके बाद पता चला बाप-बेटी के बीच लंबे समय से ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी और यही वीडियो उन्हें फिर से करीब ले आया। खास बात यह रही कि ChatGPT का इस्तेमाल करने की प्रेरणा भी उसी बेटी ने अपने पिता को दी थी। इस मिलन से गगन भी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि कभी-कभी एक छोटी-सी कहानी भी लोगों के रिश्तों को जोड़ सकती है। सोशल मीडिया पर इस कहानी को लोगों ने बेहद पसंद किया। कई यूजर्स ने ऑटो चालक की नई तकनीक सीखने की उत्सुकता और खुले विचारों की जमकर सराहना की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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