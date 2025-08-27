लड़के को थप्पड़ लगाता रहा ऑटोवाला, देखते रहे लोग; मुंबई में सरेआम गुंडागर्दी के बाद RTO का एक्शन

मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 17 सेकेंड की इस क्लिप में ऑटोवाला एक युवक को कई थप्पड़ जड़ देता है। मामला सामने आने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है।

मुंबई के अंधेरी के पास से एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऑटोवाला एक युवक को बुरी तरह चांटे मारता नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। अब ऑटोवाले के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अंधेरी स्थित आरटीओ कार्यालय ने ऑटोरिक्शा जब्त कर लिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 17 सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटोवाला गुस्से में बड़बड़ाते हुए शख्स को कई चांटे लगा देता है। इस दौरान आस-पास के लोग भी युवक की मदद के लिए आगे नहीं आते। वहीं युवक को ड्राइवर से माफी मांगने के लिए उसका पैर पकड़ते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता है।

वहीं RTO के एक्शन के बाद पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने कथित तौर पर कहा है कि झगड़ा किराया को लेकर हुआ था। उसने दावा किया कि लड़का सांताक्रूज़ से अंधेरी रेलवे स्टेशन गया था और उसने 140 रुपये का किराया तय किया था। हालांकि बाद में ड्राइवर के नशे में होने का हवाला देते हुए पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। ड्राइवर का कहना है कि लड़के ने भी उसके साथ बदतमीजी की थी।