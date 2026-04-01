IT इंटर्न की सैलरी जान भावुक हुआ ऑटो ड्राइवर, फिर किया बड़ा दिल वाला काम; इमोशनल स्टोरी वायरल

सोशल मीडिया एक्स पर ओजस शर्मा नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट में बताया कि ऑफिस से घर लौटते समय उनके साथ जो हुआ, वह मजेदार भी था और आश्चर्यजनक भी। एक ऑटो ड्राइवर से हुई बातचीत ने साधारण सवारी को यादगार बना दिया।

सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें तेजी से वायरल होने के बीच एक दिलचस्प और मानवीय कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस घटना ने इंसानियत और दयालुता पर फिर से भरोसा जगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर ओजस शर्मा नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट में बताया कि ऑफिस से घर लौटते समय उनके साथ जो हुआ, वह मजेदार भी था और आश्चर्यजनक भी। एक ऑटो ड्राइवर से हुई बातचीत ने साधारण सवारी को यादगार बना दिया।

क्या है पूरा मामला? ओजस ने लिखा कि कल मेरे साथ जो हुआ वो वाकई मजेदार और अजीब था। मैं ऑफिस से ऑटो से घर लौट रहा था। ऑटो चालक मेरी ही उम्र का था। बातचीत के दौरान उसने पूछा कि क्या मैं रोज इसी तरह सफर करता हूं। फिर उसने कहा कि आप आईटी में हैं, तो खूब कमाते होंगे। इसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टाइपेंड के बारे में बताया तो वह चौंक गया और बोला- बस… इतना कम? उसके बाद ड्राइवर ने बताया कि वह ऑटो चलाकर रोजाना 1 से 2 हजार रुपये कमा लेता है। यात्रा खत्म होने पर मीटर में 443 रुपये आए। जब ओजस ने ऑनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर कोड मांगा, तो ड्राइवर का जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। ड्राइवर ने कहा कि भैया, आप 400 रुपये ही कर दो।

ऑटो ड्राइवर द्वारा मीटर से कम राशि मांगना शायद पहली बार हुआ होगा। हालांकि ओजस ने पूरा 443 रुपये दे दिया, लेकिन इस छोटे से नेक इरादे ने उसे गहराई से छू लिया। उन्होंने लिखा कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, और आज यह एहसास हुआ। ओजस का यह पोस्ट देखते ही दखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पोस्ट को एक्स पर 21 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यूजर्स ने इस घटना पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी दयालुता के महत्व पर चर्चा शुरू कर दी।

एक यूजर ने कमेंट में कहा कि अच्छी खबरें बिकती नहीं हैं, इसीलिए हम उन्हें कम देखते हैं। नकारात्मक चीजें हमें तनावग्रस्त और उत्तेजित रखने के लिए दिखाई जाती हैं। वहीं दूसरे ने लिखा कि कुछ ऑटो चालक वाकई बहुत उदार होते हैं। वे गरीब होते हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर होते हैं। इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने भी ड्राइवर की उदारता की तारीफ की और कहा कि ऐसे लोग हमारे आसपास के ज्यादातर लोगों से ज्यादा दयालु होते हैं।