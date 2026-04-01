IT इंटर्न की सैलरी जान भावुक हुआ ऑटो ड्राइवर, फिर किया बड़ा दिल वाला काम; इमोशनल स्टोरी वायरल
सोशल मीडिया एक्स पर ओजस शर्मा नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट में बताया कि ऑफिस से घर लौटते समय उनके साथ जो हुआ, वह मजेदार भी था और आश्चर्यजनक भी। एक ऑटो ड्राइवर से हुई बातचीत ने साधारण सवारी को यादगार बना दिया।
सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें तेजी से वायरल होने के बीच एक दिलचस्प और मानवीय कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस घटना ने इंसानियत और दयालुता पर फिर से भरोसा जगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर ओजस शर्मा नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट में बताया कि ऑफिस से घर लौटते समय उनके साथ जो हुआ, वह मजेदार भी था और आश्चर्यजनक भी। एक ऑटो ड्राइवर से हुई बातचीत ने साधारण सवारी को यादगार बना दिया।
क्या है पूरा मामला?
ओजस ने लिखा कि कल मेरे साथ जो हुआ वो वाकई मजेदार और अजीब था। मैं ऑफिस से ऑटो से घर लौट रहा था। ऑटो चालक मेरी ही उम्र का था। बातचीत के दौरान उसने पूछा कि क्या मैं रोज इसी तरह सफर करता हूं। फिर उसने कहा कि आप आईटी में हैं, तो खूब कमाते होंगे। इसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टाइपेंड के बारे में बताया तो वह चौंक गया और बोला- बस… इतना कम? उसके बाद ड्राइवर ने बताया कि वह ऑटो चलाकर रोजाना 1 से 2 हजार रुपये कमा लेता है। यात्रा खत्म होने पर मीटर में 443 रुपये आए। जब ओजस ने ऑनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर कोड मांगा, तो ड्राइवर का जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। ड्राइवर ने कहा कि भैया, आप 400 रुपये ही कर दो।
ऑटो ड्राइवर द्वारा मीटर से कम राशि मांगना शायद पहली बार हुआ होगा। हालांकि ओजस ने पूरा 443 रुपये दे दिया, लेकिन इस छोटे से नेक इरादे ने उसे गहराई से छू लिया। उन्होंने लिखा कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, और आज यह एहसास हुआ। ओजस का यह पोस्ट देखते ही दखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पोस्ट को एक्स पर 21 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यूजर्स ने इस घटना पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी दयालुता के महत्व पर चर्चा शुरू कर दी।
एक यूजर ने कमेंट में कहा कि अच्छी खबरें बिकती नहीं हैं, इसीलिए हम उन्हें कम देखते हैं। नकारात्मक चीजें हमें तनावग्रस्त और उत्तेजित रखने के लिए दिखाई जाती हैं। वहीं दूसरे ने लिखा कि कुछ ऑटो चालक वाकई बहुत उदार होते हैं। वे गरीब होते हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर होते हैं। इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने भी ड्राइवर की उदारता की तारीफ की और कहा कि ऐसे लोग हमारे आसपास के ज्यादातर लोगों से ज्यादा दयालु होते हैं।
नोट-यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा साझा की गई पोस्ट पर आधारित है। लाइव हिंदुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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