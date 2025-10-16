Hindustan Hindi News
Australian doctor Dr John Levin become father at 93 years of age planning other child

93 साल की उम्र में पिता बना यह शख्स, पत्नी 56 साल छोटी; दूसरा बच्चा भी कर रहे हैं प्लान

संक्षेप: 93 साल के इस शख्स का कहना है कि उम्र पिता बनने में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने बेटे के 21वां जन्मदिन साथ मनाना चाहते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 12:26 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया का एक दंपति इन दिनों सुर्खियों में आ गया है। इसकी वजह भी बेहद हैरतअंगेज है। दरअसल यहां एक शख्स 93 साल की उम्र में पिता बन गया है। शख्स की पहचान डॉ. जॉन लेविन के रूप में हुई है और वह पेशे से एक डॉक्टर हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी 37 साल की पत्नी डॉ. यांगयिंग लू ने कुछ महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। यही नहीं दोनों एक और बच्चा करने की योजना भी बना रहे हैं।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. लेविन खुद को एक हेल्दी एजिंग एक्सपर्ट कहते हैं। उनका कहना है कि वे और उनकी पत्नी अब इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए एक और बच्चे की कोशिश कर रहे हैं। डॉ. लेविन ने बताया, “यह सफर चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन बहुत संतोषजनक भी। हमने पूरा धैर्य रखा और अब दोबारा इसके लिए तैयार हैं।”

डॉ. लेविन ने बताया कि वह पिछले तीन दशक से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन ले रहे हैं, रोज व्यायाम करते हैं और शराब व तंबाकू से पूरी तरह दूर रहते हैं। उन्होंने कहा, “लंबी और सक्रिय जिंदगी का राज अनुशासन और संतुलन है।” उन्होंने यह भी कहा कि उम्र पिता बनने में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे के 21वें जन्मदिन पर मौजूद रहूं।” बता दें तब तक डॉ लेविन की उम्र 116 साल हो जाएगी।

वहीं उनकी पत्नी डॉ. लू ने बताया कि लोगों की प्रतिक्रिया अक्सर हैरान करने वाली होती है। उन्होंने कहा, “अक्सर लोग सोचते हैं कि जॉन गैबी के दादा या परदादा हैं। जब हम बताते हैं कि वे उसके पिता हैं, तो लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन हमारे लिए यह खुशी की बात है। हमने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि यह हमारे परिवार के लिए सही लगा।”

