93 साल की उम्र में पिता बना यह शख्स, पत्नी 56 साल छोटी; दूसरा बच्चा भी कर रहे हैं प्लान

संक्षेप: 93 साल के इस शख्स का कहना है कि उम्र पिता बनने में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने बेटे के 21वां जन्मदिन साथ मनाना चाहते हैं।

ऑस्ट्रेलिया का एक दंपति इन दिनों सुर्खियों में आ गया है। इसकी वजह भी बेहद हैरतअंगेज है। दरअसल यहां एक शख्स 93 साल की उम्र में पिता बन गया है। शख्स की पहचान डॉ. जॉन लेविन के रूप में हुई है और वह पेशे से एक डॉक्टर हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी 37 साल की पत्नी डॉ. यांगयिंग लू ने कुछ महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। यही नहीं दोनों एक और बच्चा करने की योजना भी बना रहे हैं।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. लेविन खुद को एक हेल्दी एजिंग एक्सपर्ट कहते हैं। उनका कहना है कि वे और उनकी पत्नी अब इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए एक और बच्चे की कोशिश कर रहे हैं। डॉ. लेविन ने बताया, “यह सफर चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन बहुत संतोषजनक भी। हमने पूरा धैर्य रखा और अब दोबारा इसके लिए तैयार हैं।”

डॉ. लेविन ने बताया कि वह पिछले तीन दशक से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन ले रहे हैं, रोज व्यायाम करते हैं और शराब व तंबाकू से पूरी तरह दूर रहते हैं। उन्होंने कहा, “लंबी और सक्रिय जिंदगी का राज अनुशासन और संतुलन है।” उन्होंने यह भी कहा कि उम्र पिता बनने में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे के 21वें जन्मदिन पर मौजूद रहूं।” बता दें तब तक डॉ लेविन की उम्र 116 साल हो जाएगी।