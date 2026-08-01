अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री वाली महिला ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, क्यों माथा पीटने लगे लोग

पोस्ट वायरल होने के बाद कई एक्स यूजर्स ने इंग्लिश ग्रामर की गलतियों पर ध्यान दिलाया। लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट होने का दावा करने वाली प्रोफेसर से इस तरह की गलतियों की उम्मीद नहीं थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करने की कोशिश पश्चिम बंगाल की असिस्टेंट प्रोफेसर को भारी पड़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए उनके पोस्ट ने राजनीतिक बहस से ज्यादा व्याकरण को लेकर चर्चा बटोरी। खुद को पश्चिम बंगाल की सहायक प्रोफेसर बताने वाली अर्पिता चटर्जी ने दावा किया कि उन्होंने इंग्लिश और एजुकेशन में 2-2 मास्टर डिग्रियां हासिल की हैं। उन्होंने बी.एड. भी किया है और फिलहाल पीएचडी कर रही हैं। अपनी पोस्ट में महिला ने राहुल गांधी के अंधभक्त वाले बयान पर सवाल उठाए थे।

अर्पिता चटर्जी ने लिखा कि अगर वह खुद को 'प्राउड अंधभक्त' मानती हैं, तो क्या राहुल गांधी के अनुसार वह मूर्ख हैं। उनका मकसद राहुल की टिप्पणी पर निशाना साधना था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान उनके अंग्रेजी लेखन की गलतियों पर अधिक गया। अर्पिता चटर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा, "Dear Rahul Gandhi, I am a proud Andhbhakt and an assistant professor, having two master's degree (English and Education), having B.Ed. Degree too and pursuing PhD. According to you an Andhbhakt is an IDIOT. Am I an IDIOT! Are you sure?"

व्याकरण की गलतियों पर लोगों ने दिलाया ध्यान पोस्ट वायरल होने के बाद कई एक्स यूजर्स ने उनके राजनीतिक संदेश पर प्रतिक्रिया देने के बजाय व्याकरण की गलतियों पर ध्यान दिलाया। लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट होने का दावा करने वाली प्रोफेसर से इस तरह की गलतियों की उम्मीद नहीं थी। कई यूजर्स ने उनके वाक्यों को सही तरीके से लिखकर भी दिखाया और बताया कि two master's degree की जगह two master's degrees और pursuing PhD की जगह pursuing a PhD लिखा जाना चाहिए था।