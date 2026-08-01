अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री वाली महिला ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, क्यों माथा पीटने लगे लोग
पोस्ट वायरल होने के बाद कई एक्स यूजर्स ने इंग्लिश ग्रामर की गलतियों पर ध्यान दिलाया। लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट होने का दावा करने वाली प्रोफेसर से इस तरह की गलतियों की उम्मीद नहीं थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करने की कोशिश पश्चिम बंगाल की असिस्टेंट प्रोफेसर को भारी पड़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए उनके पोस्ट ने राजनीतिक बहस से ज्यादा व्याकरण को लेकर चर्चा बटोरी। खुद को पश्चिम बंगाल की सहायक प्रोफेसर बताने वाली अर्पिता चटर्जी ने दावा किया कि उन्होंने इंग्लिश और एजुकेशन में 2-2 मास्टर डिग्रियां हासिल की हैं। उन्होंने बी.एड. भी किया है और फिलहाल पीएचडी कर रही हैं। अपनी पोस्ट में महिला ने राहुल गांधी के अंधभक्त वाले बयान पर सवाल उठाए थे।
अर्पिता चटर्जी ने लिखा कि अगर वह खुद को 'प्राउड अंधभक्त' मानती हैं, तो क्या राहुल गांधी के अनुसार वह मूर्ख हैं। उनका मकसद राहुल की टिप्पणी पर निशाना साधना था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान उनके अंग्रेजी लेखन की गलतियों पर अधिक गया। अर्पिता चटर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा, "Dear Rahul Gandhi, I am a proud Andhbhakt and an assistant professor, having two master's degree (English and Education), having B.Ed. Degree too and pursuing PhD. According to you an Andhbhakt is an IDIOT. Am I an IDIOT! Are you sure?"
व्याकरण की गलतियों पर लोगों ने दिलाया ध्यान
पोस्ट वायरल होने के बाद कई एक्स यूजर्स ने उनके राजनीतिक संदेश पर प्रतिक्रिया देने के बजाय व्याकरण की गलतियों पर ध्यान दिलाया। लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट होने का दावा करने वाली प्रोफेसर से इस तरह की गलतियों की उम्मीद नहीं थी। कई यूजर्स ने उनके वाक्यों को सही तरीके से लिखकर भी दिखाया और बताया कि two master's degree की जगह two master's degrees और pursuing PhD की जगह pursuing a PhD लिखा जाना चाहिए था।
अंग्रेजी ग्रामर की क्लास बन गई यह पोस्ट
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसने वाली टिप्पणियां भी कीं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह पोस्ट राहुल गांधी की आलोचना से ज्यादा अंग्रेजी ग्रामर की क्लास बन गई। अन्य लोगों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में हायर एजुकेशन होने का दावा करता है, तो उससे भाषा की शुद्धता की अपेक्षा स्वाभाविक है। कुछ लोगों ने पोस्ट को सुधारते हुए पूरा वाक्य दोबारा लिखा। कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि राजनीतिक बहस शुरू करने की कोशिश आखिरकार व्याकरण की बहस में बदल गई। इस कारण पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और बड़ी संख्या में लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कहा कि मैडम को अंग्रेजी में एक और डिग्री लेने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।