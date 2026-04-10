क्या ऑपरेशन सिंदूर पर बनने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट आर्मी चीफ देंगे? जानें वायरल दावे का सच
वायरल वीडियो जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ के मूल भाषण को AI टूल्स से तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ऐसी अफवाहें सीमा पार से फैलाई जा रही हैं, सतर्क रहना होगा।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो पाकिस्तानी अकाउंट्स से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसमें जनरल द्विवेदी को यह कहते हुए दिखाया कि, ‘मैंने अब प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वे मुझे फिल्म डायरेक्टर रंजन अग्निहोत्री से मिलाएं, ताकि मैं उनकी आगामी फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के लिए सही जानकारी और स्क्रिप्ट दे सकूं।' वीडियो देखने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म आने वाली है और क्या सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा कोई बयान दिया है? चलिए फैक्ट चेक के जरिए हम आपको सही जानकारी देते हैं।
वायरल वीडियो जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ के मूल भाषण को AI टूल्स से तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ऐसी अफवाहें सीमा पार से फैलाई जा रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस वीडियो को एआई जनरेटेड डीपफेक बताते हुए अलर्ट जारी किया है। सच्चाई यह है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया है। यह वीडियो जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने
पीआईबी ने जोर देकर कहा कि मूल, अनएडिटेड क्लिप देखकर सत्य की पुष्टि की जा सकती है। इस डीपफेक का मकसद भारत की सशस्त्र सेनाओं और सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करना है, खासकर जब देश ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील सैन्य अभियानों पर चर्चा कर रहा है। फैक्ट चेक यूनिट ने इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा करार दिया है। मूल अनएडिटेड क्लिप एएनआई की ओर से शेयर की गई है, जिसमें जनरल द्विवेदी 9 अप्रैल को बेंगलुरु में रण संवाद ट्राई-सर्विस सेमिनार में बोल रहे हैं।
सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इसमें ग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इनपुट्स के साथ आर्मी-एयर फोर्स टारगेटिंग साइकल की सटीकता सुनिश्चित हुई। नौसेना की रीपोजिशनिंग ने स्ट्रैटेजिक गणित को आकार दिया। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी डोमेन अकेले नहीं चला, बल्कि सभी डोमेन एक-दूसरे के लिए जरूरी शर्तें तैयार करते हैं। बताते चलें कि आपको डीपफेक वीडियो के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई संदिग्ध कंटेंट दिखे तो शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करें।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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