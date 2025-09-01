Applebees refused to make her CEO so she bought the company and fired her old boss CEO नहीं बनाया तो महिला ने लिया गजब का बदला, कंपनी खरीद कर बॉस को ही दिखाया बाहर का रास्ता, Viral-news Hindi News - Hindustan
Applebees refused to make her CEO so she bought the company and fired her old boss

CEO नहीं बनाया तो महिला ने लिया गजब का बदला, कंपनी खरीद कर बॉस को ही दिखाया बाहर का रास्ता

एक पॉडकास्ट में इस महिला की कहानी सामने आई है। महिला के मुताबिक एप्पलबीज नाम की कंपनी ने उसे सीईओ बनाने से इनकार कर दिया। बाद में उसने कंपनी ही खरीद ली और अपने पुराने बॉस को नौकरी से निकाल दिया।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:36 PM
सोशल मीडिया पर इन दिनों जूलिया स्टीवर्ट नाम एक महिला खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वजह जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस महिला ने हाल ही में खुलासा किया है कि जिस कंपनी ने उसे CEO के पोस्ट पर प्रमोशन देने से इनकार कर दिया था, अब उसी कंपनी को महिला ने खरीद लिया है। इतना ही नहीं, जिस बॉस ने उसे प्रमोशन देने से इनकार किया था, महिला ने उसे नौकरी से निकाल दिया।

पेशे से एक उद्यमी रहीं जूलिया स्टीवर्ट ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी आपबीती सुनाई। 70 वर्षीया जूलिया ने बताया कि वे एप्पलबीज नाम की कंपनी में प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और उनसे वादा किया गया था कि अगर वह कंपनी को प्रॉफिटेबल बना देंगी तो उन्हें सीईओ बना दिया जाएगा। जूलिया ने बताया कि उन्होंने दिन रात एक कर एक टीम बनाई। फिर मेहनत कर कंपनी को मुनाफे में पहुंचाया।

उन्होंने तीन साल के अंदर कंपनी को बड़ा बनाने में अहम रोल निभाया। हालांकि जब उन्होंने प्रमोशन के वादे पर बात की तो उन्हें टका सा जवाब मिला। उन्होंने याद करते हुए कहा, “मैंने कहा, मुझे लगता है कि अब सीईओ बनने का समय आ गया है, उन्होंने कहा, ‘नहीं’। जब मैंने वजह पूछी तो वह भी नहीं बताया गया।” निराश होकर जूलिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया।

कुछ ही दिनों बाद जूलिया ने IHOP नाम की कंपनी ज्वॉइन कर ली। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए एक ब्रांड खरीदने के लिए मनाया। बाद में उन्हें पता चला कि एप्पलबीज को भी खरीदा जा सकता है। बाद में IHOP ने Applebee’s को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। जब यह डील तय हो गई तब स्टीवर्ट ने अपने पूर्व बॉस को फोन कर कहा कि अब कंपनी में उसकी जरूरत नहीं है।

Viral News

