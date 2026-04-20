Video: मैच में बुलावा न मिला तो बिगड़ गए नेता जी, ट्रैक्टर से खोद डाली क्रिकेट पिच
Viral Video: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धरंगांव में क्रिकेट के फाइनल मैच के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष ने कथित तौर पर आमंत्रण न मिलने की नाराजगी में ट्रैक्टर लेकर मैदान में पहुंच गए और पूरी पिच को ही खोद डाली।
क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल में भावनाएं अक्सर उफान पर होती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धरंगांव से सामने आया है। यहां क्रिकेट के फाइनल मैच के दौरान एक हैरान करने वाली घटना घटी। स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष ने कथित तौर पर आमंत्रण न मिलने की नाराजगी में ट्रैक्टर लेकर मैदान में पहुंच गए और पूरी पिच को खोद डाली। इस वजह से एमएलए ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच तुरंत रद्द करना पड़ा। घटना 12 अप्रैल को हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर कैसे मैदान के बीचों-बीच घुसता है और पिच को जोतने लगता है। इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी हैरानी और गुस्सा जताया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने रविवार को बताया कि धरंगांव नगर परिषद के अध्यक्ष कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने से भड़क गए थे। उन्होंने ट्रैक्टर चलाते हुए सीधे पिच पर हमला बोल दिया, जिससे घास उखड़ गई, स्टंप्स गिर गए और खेल का मैदान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खिलाड़ी, आयोजक और दर्शक इस अचानक हुए इस हरकत को देखकर हैरान हो गए, और उन्हें समझा में नहीं आ रहा था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित धरंगांव में चल रहे जलगांव रूरल एमएलए कप टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान यह घटना हुई। नेता के गुस्से की वजह से खेल की स्थिति असुरक्षित हो गई, जिसके चलते मैच को तत्काल रद्द कर दिया गया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। स्थानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। हालांकि, आयोजकों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया, इसलिए कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई।
हालांकि घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की हरकत ना करें।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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