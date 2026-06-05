युवा जादूगर की मदद करने को तैयार हुए आनंद महिंद्रा, बोले- लड़के में बहुत टेलैंट है

मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया साइट पर एक युवा जादूगर का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लड़के को टैलेंटेड बताते हुए कहा कि वह इसकी मदद करना चाहते हैं। नैनीताल के इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने इस खोजी अभियान में महिंद्रा की मदद करने की पेशकश की है।

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई वीडियो या फोटो वायरल होती ही रहती है। कई बार यह ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है, जिससे वीडियो या फोटो वाले इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है। चाहें वह दिल न दिया गाने वाला 'धूम' हो या फिर कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा हों। कभी गरीबी देखने वाले इन लोगों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। अब इसी क्रम में एक युवा जादूगर का वीडियो सामने आया है, जिस पर नजर पड़ी है उद्योगपति आनंद महिंद्रा की। उन्होंने लड़के की प्रतिभा देखते हुए उसकी मदद करने की इच्छा व्यक्त की है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने नैनीताल के एक छोटे से जादूगर साहिल का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में साहिल जादू के कुछ करतब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं वह बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने आसपास के लोगों का ध्यानाकर्षण भी कर लेता है।वायरल वीडियो में साहिल के पास एक छोटे लोहे का कटोरा, एक जादुई छड़ी, एक सिक्का और छोटी लाल गेंदें मौजूद रहती हैं। वह इन्हीं का इस्तेमाल करके कई जादुई करतब दिखाता है।

एक करतब में वह बड़ी आसानी से गेंदों को गायब कर देता है, फिर उन्हें बाहर ले आता है। दूसरे करतब में वह एक कटोरे से दूसरे कटोरे में पहुंचा देता है। पूरे प्रदर्शन के दौरान वह दर्शकों से बातचीत भी करता है, जिससे लोग हंसते और आश्चर्यचकित होते दिखाई देते हैं। एक मौके पर वह ऐसा दिखाता है मानो उसने किसी दर्शक के जूते, कान और नाक से सिक्का निकाल लिया हो। उसके आत्मविश्वास और स्वाभाविक प्रस्तुति शैली ने आनंद महिंद्रा को काफी प्रभावित किया।

इस वीडियो के कैप्शन में महिंद्रा ने लिखा कि वह न केवल इस लड़के की पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं, बल्कि उसके खेल को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, "यह लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। क्या वह अभी भी नैनीताल की सड़कों पर काम कर रहा है? मैं न सिर्फ उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहता हूँ, बल्कि जादू में उसकी दिलचस्पी को भी बढ़ावा देना चाहता हूँ। क्यों न वह दुनिया के बेहतरीन जादूगरों में से एक बने? क्या कोई मुझे उससे और उसके माता-पिता से संपर्क कराने में मदद कर सकता है?"