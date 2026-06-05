युवा जादूगर की मदद करने को तैयार हुए आनंद महिंद्रा, बोले- लड़के में बहुत टेलैंट है
मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया साइट पर एक युवा जादूगर का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लड़के को टैलेंटेड बताते हुए कहा कि वह इसकी मदद करना चाहते हैं। नैनीताल के इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने इस खोजी अभियान में महिंद्रा की मदद करने की पेशकश की है।
सोशल मीडिया पर आए दिन कोई वीडियो या फोटो वायरल होती ही रहती है। कई बार यह ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है, जिससे वीडियो या फोटो वाले इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है। चाहें वह दिल न दिया गाने वाला 'धूम' हो या फिर कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा हों। कभी गरीबी देखने वाले इन लोगों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। अब इसी क्रम में एक युवा जादूगर का वीडियो सामने आया है, जिस पर नजर पड़ी है उद्योगपति आनंद महिंद्रा की। उन्होंने लड़के की प्रतिभा देखते हुए उसकी मदद करने की इच्छा व्यक्त की है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने नैनीताल के एक छोटे से जादूगर साहिल का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में साहिल जादू के कुछ करतब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं वह बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने आसपास के लोगों का ध्यानाकर्षण भी कर लेता है।वायरल वीडियो में साहिल के पास एक छोटे लोहे का कटोरा, एक जादुई छड़ी, एक सिक्का और छोटी लाल गेंदें मौजूद रहती हैं। वह इन्हीं का इस्तेमाल करके कई जादुई करतब दिखाता है।
एक करतब में वह बड़ी आसानी से गेंदों को गायब कर देता है, फिर उन्हें बाहर ले आता है। दूसरे करतब में वह एक कटोरे से दूसरे कटोरे में पहुंचा देता है। पूरे प्रदर्शन के दौरान वह दर्शकों से बातचीत भी करता है, जिससे लोग हंसते और आश्चर्यचकित होते दिखाई देते हैं। एक मौके पर वह ऐसा दिखाता है मानो उसने किसी दर्शक के जूते, कान और नाक से सिक्का निकाल लिया हो। उसके आत्मविश्वास और स्वाभाविक प्रस्तुति शैली ने आनंद महिंद्रा को काफी प्रभावित किया।
इस वीडियो के कैप्शन में महिंद्रा ने लिखा कि वह न केवल इस लड़के की पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं, बल्कि उसके खेल को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, "यह लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। क्या वह अभी भी नैनीताल की सड़कों पर काम कर रहा है? मैं न सिर्फ उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहता हूँ, बल्कि जादू में उसकी दिलचस्पी को भी बढ़ावा देना चाहता हूँ। क्यों न वह दुनिया के बेहतरीन जादूगरों में से एक बने? क्या कोई मुझे उससे और उसके माता-पिता से संपर्क कराने में मदद कर सकता है?"
आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट के बाद लोगों ने अपने हिसाब से कमेंट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इस ऑफर के लिए आनंद महिंद्रा की तारीफ भी की। एक यूजर ने लिखा, "मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। मेरे कुछ रिश्तेदार हल्द्वानी में रहते हैं। मैं उनसे संपर्क करूँगा और जानकारी जुटाने का प्रयास करूँगा।" वहीं एक और यूजर ने लिखा, "शायद इस बच्चे की किस्मत बदल गई क्योंकि उसे भगवान का आशीर्वाद मिला है।"
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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