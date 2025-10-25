Hindustan Hindi News
Hindi Newsवायरल न्यूज़ An ordinary girl boyfriend turned out to be very rich the girlfriend asked people What should I do
साधारण परिवार की लड़की का बॉयफ्रेंड निकला काफी अमीर, क्यों परेशान हो गई प्रेमिका

संक्षेप: अब यह सच्चाई उसे परेशान करने लगी है। लड़की लिखती है कि उसकी दुनिया मुझसे बहुत अलग है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूं। न तो उतनी ग्लैमरस हूं, न किसी हाई-सोसाइटी से ताल्लुक रखती हूं।

Sat, 25 Oct 2025 10:14 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
प्यार में चुनौतियां आना आम बात है, लेकिन जब दो लोगों की दुनिया उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हो तो रिश्ता कहां तक टिक पाता है? सोशल मीडिया पर सामने आई एक कॉलेज फ्रेशर की कहानी ने इसी सवाल पर नई बहस छेड़ दी है। Reddit पर ''My boyfriend deserves better” शीर्षक से लिखी पोस्ट में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है।

वह लिखती है, “वो ऐसा लड़का है जो कमरे में घुसे तो सबका ध्यान उसी पर चला जाए। लंबा, स्मार्ट, आत्मविश्वासी। बस वही टाइप जो सबको पसंद आता है। हम हाई स्कूल में मिले थे और तब से उसकी पर्सनैलिटी मुझे प्रभावित करती रही।” आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात एक स्कूल इवेंट में हुई थी। कॉलेज में एडमिशन के दौरान वह उससे दूर हो गई, लेकिन किस्मत ने फिर दोनों को मिला दिया।

रिश्ता शुरू होने के कुछ समय बाद लड़की को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड एक बेहद संपन्न और प्रभावशाली परिवार से है। लड़की लिखती है, “उसने बस इतना कहा था कि उसके पिता बिजनेसमैन हैं। लेकिन बाद में पता चला कि उनके दिल्ली और मुंबई में कई बंगले हैं। वो कभी अमीर या घमंडी जैसा बर्ताव नहीं करता था, इसलिए मैंने कभी गहराई से नहीं सोचा।”

अब यह सच्चाई उसे परेशान करने लगी है। लड़की लिखती है, “उसकी दुनिया मुझसे बहुत अलग है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूं। न तो उतनी ग्लैमरस हूं, न किसी हाई-सोसाइटी से ताल्लुक रखती हूं। बार-बार सोचती हूं कि क्या उसका परिवार मुझे कभी स्वीकार करेगा?” लड़की कहती है कि उसने कई बार रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़का हर बार उसे रोक लेता है।

लड़की ने कहा, “वो सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैं खुद को उसके मुकाबले बहुत साधारण, यहां तक कि बदसूरत महसूस करती हूं। वो जैसे किसी फिल्म का हीरो है और मैं बस बैकग्राउंड की कोई एक्स्ट्रा।”

पोस्ट के अंत में वह सवाल करती है, “मैं उससे प्यार करती हूं, लेकिन लगता है मैं उसकी दुनिया में फिट नहीं होती। मुझे क्या करना चाहिए?”

Viral News

