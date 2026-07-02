443 मीटर ऊपर हवा में आशिकी, एंटीना पर चढ़कर लड़के ने किया प्रपोज; किस करते ही आ गई पुलिस

अमेरिका की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक कपल बिना किसी सुरक्षा जांच के चढ़ गया। वहां पर लड़के ने घुटनों के बल बैठकर लड़की को प्रपोज किया। इसके बाद उन्होंने एक झंडा भी लहराया। 30 मिनट तक वहां रहने के बाद वह नीचे आ गए। तुरंत ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

मानव जीवन में प्यार के बेहद खूबसूरत एहसास है। लोग अपने प्रेम का इजहार करने के लिए अलग-अलग रास्ते निकालते हैं। कोई हजारों किलोमीटर का सफर करके अपनी प्रेमिका की केवल झलक देखने के लिए पहुंच जाता है, तो कोई अपने प्यार का इजहार करने के लिए हजारों, लाखों रुपए डेकोरेशन में फूंक देता है। ज्यादा हिम्मती होने पर लोग बिल्डिंग पर चढ़कर टैटू करवाकर अपने प्यार को जाहिर करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे देखकर पहले तो लोग डर गए, लेकिन बाद वह कपल को आपस में लिपटा देख मंद-मंद मुस्कुराने लगे।

यह अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मंगलवार को दोपहर में दो लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एंटीना पर चढ़ गए। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आस पास मौजूद 120 मंजिला इमारतें भी इसके सामने बौनी नजर आती है। सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस लड़के ने अपनी प्रेमिका को अंगूठी पहनाई फिर एक काले रंग का झंडा भी लहराया। इस पर लिखा था, "जब प्रेम की ताकत सत्ता के प्रेम पर विजय प्राप्त करती है, तब दुनिया में शांति आती है।" इसके बाद दोनों एक-दूसरे के गले लग गए। प्यार में मशगूल होकर वह यह भूल ही गए कि उन्होंने कानून तोड़ दिया है। इसके बाद जब वह नीचे आए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में आई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह घटना करीब 12 बजे की है। इस दौरान दोनों लोग बिना किसी सेफ्टी गियर के इस इमारत के ऊपर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने एक-दूसरे को किस किया और व्यक्ति ने अपनी जेब में से अंगूठी निकाली और अपनी प्रेमिका को घुटनों के बल बैठकर पहना दी। नीचे खड़े लोगों की नजर में तब तक वह आ चुके थे। करीब 30 मिनट तक एंटीना पर रहने प्यार करने और दुनिया को प्रेम का संदेश देने के बाद वह सुरक्षित नीचे की तरफ बढ़े। इसके बाद नीचे मौजूद न्यूयॉर्क पुलिस के जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इससे पहले ही लड़की ने अपने सोशल मीडिया साइट पर इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और रील्स शेयर कर दी थीं।