85 हजार की दवा भारत में 35 रुपये में मिल रही, अमेरिकी महिला बोली- हमें लूटा जा रहा
अमेरिका महिला ने कहा, ‘यूएस में हमारे साथ लूट हो रही है, जबकि भारत अपने लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देता है।’ उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे 9.40 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था।
भारत में दवाओं की कम कीमत को लेकर एक अमेरिकी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत में रह रही लिज नाम की इस महिला ने अमेरिका और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की तुलना की है। उसने दावा किया कि अमेरिका में जिस दवा की एक गोली करीब 900 डॉलर (लगभग 85 हजार रुपये) में मिलती है, वही दवा भारत में महज 35 रुपये से 300 रुपये के बीच उपलब्ध है। इस बड़े अंतर को देखकर उसने कहा कि यूएस में लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं।
लिज ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि उनकी मौसी एक प्रकार के ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें रेवलिमिड नाम की दवा लेनी पड़ती है। उनके अनुसार, अमेरिका में इस दवा की एक गोली की कीमत लगभग 900 डॉलर है, जबकि भारत में इसका जेनेरिक वेरिएंट 35 रुपये से लेकर 300 रुपये तक में मिल जाता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां कई जरूरी दवाएं काफी सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है।
वायरल वीडियो में अमेरिकी महिला क्या बोली
वीडियो में लिज ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, जबकि अमेरिका में इलाज और दवाओं की ऊंची कीमतें आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, "अमेरिका में हमारे साथ लूट हो रही है, जबकि भारत अपने लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देता है।" उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और खबर लिखे जाने तक इसे 9.40 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था।
वीडियो पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं। कई यूजर्स ने अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि वहां दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की जरूरत है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि भारत के सरकारी अस्पतालों में कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी कम खर्च में या मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर अमेरिकी नागरिक दवाएं खरीदने के लिए भारत आएं, तो यात्रा का खर्च निकालने के बाद भी उनके काफी पैसे बच जाएंगे। इस तरह यह वीडियो दोनों देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था और दवाओं की कीमतों पर नई बहस छेड़ रहा है। इसे लेकर लोग अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने भारत में और ज्यादा सुधार की जरूरत बताई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।