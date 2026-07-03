85 हजार की दवा भारत में 35 रुपये में मिल रही, अमेरिकी महिला बोली- हमें लूटा जा रहा

अमेरिका महिला ने कहा, ‘यूएस में हमारे साथ लूट हो रही है, जबकि भारत अपने लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देता है।’ उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे 9.40 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था।

भारत में दवाओं की कम कीमत को लेकर एक अमेरिकी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत में रह रही लिज नाम की इस महिला ने अमेरिका और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की तुलना की है। उसने दावा किया कि अमेरिका में जिस दवा की एक गोली करीब 900 डॉलर (लगभग 85 हजार रुपये) में मिलती है, वही दवा भारत में महज 35 रुपये से 300 रुपये के बीच उपलब्ध है। इस बड़े अंतर को देखकर उसने कहा कि यूएस में लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं।

लिज ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि उनकी मौसी एक प्रकार के ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें रेवलिमिड नाम की दवा लेनी पड़ती है। उनके अनुसार, अमेरिका में इस दवा की एक गोली की कीमत लगभग 900 डॉलर है, जबकि भारत में इसका जेनेरिक वेरिएंट 35 रुपये से लेकर 300 रुपये तक में मिल जाता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां कई जरूरी दवाएं काफी सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है।

वायरल वीडियो में अमेरिकी महिला क्या बोली वीडियो में लिज ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, जबकि अमेरिका में इलाज और दवाओं की ऊंची कीमतें आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, "अमेरिका में हमारे साथ लूट हो रही है, जबकि भारत अपने लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देता है।" उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और खबर लिखे जाने तक इसे 9.40 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था।