एक Google सर्च ने बचा ली 6 साल के बच्चे की जान, डॉक्टरों ने दे दिया था जवाब; कैसे मां ने ढूंढा इलाज?

अमेरिका में एक छह साल को अचानक स्ट्रोक आया और उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। वह हिल-डुल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने इसे फ्लू का एक लक्षण बताया और कहा कि इलाज के बाद भी बच्चा कभी चल नहीं पाएगा।

हम दिन भर में दर्जनों बार Google सर्च की मदद से अपने रोजमर्रा के सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमें कई बार इसमें कामयाबी भी मिलती है। हालांकि इस बार गूगल ने सवालों के जवाब देकर महज कन्फ्यूजन ही दूर नहीं किया बल्कि एक छह साल के बच्चे की जान भी बचाई है। अमेरिका में 6 साल के विटन डैनियल ने अचानक हिलने-डुलने, बोलने या यहां तक कि सांस लेने की क्षमता भी खो दी, तब पूरा परिवार सकते में आ गया। हालांकि उसकी मां के एक सर्च ने उसकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई।

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में विटन को अचानक चक्कर आने और सिरदर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने शुरुआत में कहा कि बच्चे को फ्लू है। हालांकि 24 घंटों के भीतर उसकी हालत बिगड़ गई। वह ना ही चल पा रहा था, ना ही बोल पा रहा था। तुरंत बाद वह बेहोश हो गया। उसकी मां केसी डैनियल ने बताया कि वह काफी डर गई थी।

जानकारी के मुताबिक बच्चा दुर्लभ कंडीशन से गुजर रहा था, जिसे कैवर्नस मालफॉर्मेशन या कैवर्नोमा कहा जाता है। यह लगभग 500 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करती है। डॉक्टरों ने महिला को जवाब दे दिया और चेतावनी दी कि अगर उसका बेटा बच गया, तो भी वह शायद फिर कभी नहीं चल पाएगा और उसे जीवन भर वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब की जरूरत पड़ेगी।