Hindi Newsवायरल न्यूज़ Akhilesh Yadav on SIR
Akhilesh Yadav on SIR: Special Intensive Revision पर अखिलेश यादव बोले- UP में कटेगा 3 करोड़ वोट | EC
संक्षेप:
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है । उन्होने SIR प्रक्रिया पर कहा कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं । उन्होने कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा । सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा…
Dec 13, 2025 10:44 pm ISTMayank Gaur लाइव हिन्दुस्तान
