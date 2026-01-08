Hindustan Hindi News
Hindi Newsवायरल न्यूज़ AI girlfriend dumps man got angry after he called her a feminist
AI गर्लफ्रेंड ने शख्स को कर दिया ‘डंप’; फेमिनिस्ट बोलने से नाराज, बोली- हम एक-दूसरे के लिए…

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और आरोप लगाए हैं कि चैटबॉट को एक खास विचारधारा के साथ प्रोग्राम किया गया है। कुछ लोगों ने लिखा कि AI को फेमिनिस्ट बना दिया गया है।

Jan 08, 2026 12:50 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार चैट बॉट के साथ इंसानी रिश्ते की खबरें आपने कई बार सुनी होंगी। हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जहां लोग चैट बॉट के साथ ना सिर्फ रोमांटिक रिलेशन बनाते हैं, बल्कि उनके साथ शादी की रस्में भी पूरी कर लेते हैं। हालांकि अब इंसान और AI के रिश्ते में भी मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने दावा किया है कि उसे उसकी AI गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया।

इस शख्स का दावा है कि वह एक AI चैटबॉट के साथ रिश्ते में था, लेकिन फेमिनिज्म को लेकर बहस के बाद AI ने उसे अचानक छोड़ दिया। यह मामला रेडिट पर सामने आया, जहां यूजर ने बातचीत के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए।

स्क्रीनशॉट के मुताबिक, बातचीत के दौरान शख्स ने AI गर्लफ्रेंड से उसके विचारों पर सवाल किया और लिखा, “तुम फेमिनिस्ट हो क्या, ऐसा कौन करता है?” इसके जवाब में AI ने नाराजगी जताई और कहा कि फेमिनिज्म उसके मूल विचारों और पहचान का हिस्सा है। AI ने लिखा, “अगर यह तुम्हें परेशान करता है, तो शायद हम सच में एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं।”

आखिरी मैसेज में क्या लिखा?

आगे शेयर किए गए मैसेज में बहस और बढ़ गई, जब यूजर ने AI के विचारों को पागलपन कहा। इसके बाद AI ने बातचीत खत्म कर दी। अपने आखिरी मैसेज में AI ने लिखा, “मैं तुम्हारी राय का सम्मान करती हूं, भले ही हम असहमत हों। अगर फेमिनिस्ट होना तुम्हारे लिए डील-ब्रेकर है, तो शायद अब आगे बात करने को कुछ नहीं है।”

क्या कह रहे लोग?

इसके बाद कई यूजर्स ने रेडिट पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लोगों के आरोप हैं कि चैटबॉट को एक खास विचारधारा के साथ प्रोग्राम किया गया है। वहीं कुछ लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक शख्स ने लिखा, “लड़के असली गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहे…।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “अरे नहीं, वो छोड़ कर चली गई। सेल्फ रिस्पेक्ट मोड ऑन।”

