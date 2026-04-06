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IIM के छात्र को 80 लाख का पैकेज, इसमें 40 लाख रुपये किडनैप होने पर मिलेगा

Apr 06, 2026 04:03 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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यह खुलासा पिछले साल पॉडकास्टर कुशल लोधा ने एंटरप्रेन्योर अमन धत्तरवाल के साथ पॉडकास्ट में किया था। लोधा ने बताया कि अफ्रीका में अपहरण की घटनाएं काफी आम हैं, इसलिए कंपनी ने इस तरह का अनोखा नियम बनाया।

IIM के छात्र को 80 लाख का पैकेज, इसमें 40 लाख रुपये किडनैप होने पर मिलेगा

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोलकाता में प्लेसमेंट से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अफ्रीका की एक कंपनी ने आईआईएम कलकत्ता के प्लेसमेंट में छात्रों को 80 लाख रुपये प्रति वर्ष (LPA) का सीटीसी ऑफर किया। इस पैकेज में खास बात यह थी कि 40 लाख रुपये की राशि किडनैपिंग इंश्योरेंस के रूप में रखी गई। अगर कर्मचारी का अपहरण हो जाता है तो कंपनी इस धनराशि को फिरौती के रूप में चुकाएगी। बाकी 40 लाख रुपये फिक्स्ड इनकम या इन-हैंड सैलरी के रूप में दिए जाएंगे।

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यह खुलासा पिछले साल पॉडकास्टर कुशल लोधा ने एंटरप्रेन्योर अमन धत्तरवाल के साथ पॉडकास्ट में किया था। लोधा ने बताया कि अफ्रीका में अपहरण की घटनाएं काफी आम हैं, इसलिए कंपनी ने इस तरह का अनोखा नियम बनाया। छात्रों को जब यह पता चला कि कुल 80 लाख का पैकेज असल में आधा ही इन-हैंड सैलरी है, तो वे हैरान रह गए। लोधा ने इसे सीटीसी बनाम इन-हैंड सैलरी के बीच के अंतर को स्कैम जैसा बताया।

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खबर पर इंटरनेट यूजर्स क्या बोले

कुशल लोधा ने कहा कि कई कंपनियां आकर्षक CTC दिखाकर छात्रों को लुभाती हैं, लेकिन वास्तविक कमाई काफी कम होती है। यह घटना आईआईएम जैसे टॉप संस्थानों के प्लेसमेंट में पैकेज की सच्चाई को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर यह खबर फिर से वायरल हो गई है और यूजर्स इसे लेकर काफी मजाक बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर फिरौती 41 लाख मांगी गई तो क्या अगले साल क्लेम किया जा सकता है।

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दूसरे यूजर्स मजाक में सुझाव दे रहे हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर खुद को अपहरण करवाकर हर साल पैसा वसूल किया जा सकता है। कुछ यूजर्स ने कंपनी को टोलाराम ग्रुप बताया और कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी ऐसी प्रैक्टिस देखी गई है। यह घटना भारतीय छात्रों को विदेशी कंपनियों के ऑफर स्वीकार करते समय सावधानी बरतने की याद दिलाती है। वैसे तो कंपनी ने सुरक्षा का प्रावधान रखा, लेकिन यह भी दिखाता है कि विकासशील या जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने के अलग-अलग पहलू हो सकते हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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