IIM के छात्र को 80 लाख का पैकेज, इसमें 40 लाख रुपये किडनैप होने पर मिलेगा

यह खुलासा पिछले साल पॉडकास्टर कुशल लोधा ने एंटरप्रेन्योर अमन धत्तरवाल के साथ पॉडकास्ट में किया था। लोधा ने बताया कि अफ्रीका में अपहरण की घटनाएं काफी आम हैं, इसलिए कंपनी ने इस तरह का अनोखा नियम बनाया।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोलकाता में प्लेसमेंट से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अफ्रीका की एक कंपनी ने आईआईएम कलकत्ता के प्लेसमेंट में छात्रों को 80 लाख रुपये प्रति वर्ष (LPA) का सीटीसी ऑफर किया। इस पैकेज में खास बात यह थी कि 40 लाख रुपये की राशि किडनैपिंग इंश्योरेंस के रूप में रखी गई। अगर कर्मचारी का अपहरण हो जाता है तो कंपनी इस धनराशि को फिरौती के रूप में चुकाएगी। बाकी 40 लाख रुपये फिक्स्ड इनकम या इन-हैंड सैलरी के रूप में दिए जाएंगे।

यह खुलासा पिछले साल पॉडकास्टर कुशल लोधा ने एंटरप्रेन्योर अमन धत्तरवाल के साथ पॉडकास्ट में किया था। लोधा ने बताया कि अफ्रीका में अपहरण की घटनाएं काफी आम हैं, इसलिए कंपनी ने इस तरह का अनोखा नियम बनाया। छात्रों को जब यह पता चला कि कुल 80 लाख का पैकेज असल में आधा ही इन-हैंड सैलरी है, तो वे हैरान रह गए। लोधा ने इसे सीटीसी बनाम इन-हैंड सैलरी के बीच के अंतर को स्कैम जैसा बताया।

खबर पर इंटरनेट यूजर्स क्या बोले कुशल लोधा ने कहा कि कई कंपनियां आकर्षक CTC दिखाकर छात्रों को लुभाती हैं, लेकिन वास्तविक कमाई काफी कम होती है। यह घटना आईआईएम जैसे टॉप संस्थानों के प्लेसमेंट में पैकेज की सच्चाई को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर यह खबर फिर से वायरल हो गई है और यूजर्स इसे लेकर काफी मजाक बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर फिरौती 41 लाख मांगी गई तो क्या अगले साल क्लेम किया जा सकता है।