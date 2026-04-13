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26 की उम्र में ना नौकरी, ना कोई स्किल; मगर एक आइडिया ने बदल दी आयुषी की जिंदगी

Apr 13, 2026 04:00 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आयुषी की शुरुआत मुश्किल थी। उन्होंने वहां से सीखना शुरू किया, असफलताएं झेलीं, खुद को सुधारा और धीरे-धीरे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ओर बढ़ीं। बाद में वे मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंच गईं। 

26 की उम्र में ना नौकरी, ना कोई स्किल; मगर एक आइडिया ने बदल दी आयुषी की जिंदगी

आज हम आपको आयुषी की कहानी बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 26 वर्ष की आयु में आयुषी के पास नौकरी नहीं थी, कोई स्किल नहीं था और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में तीन साल बर्बाद हो चुके थे। बार-बार असफलता ने उन्हें पूरी तरह से हताश कर दिया था। चारों तरफ उनके साथ के लोग नौकरियां पा रहे थे, प्रमोशन ले रहे थे, शादियां कर रहे थे, जबकि आयुषी खुद को पूरी तरह अटका हुआ महसूस कर रही थी। कोई अनुभव नहीं, कोई दिशा नहीं और आत्मविश्वास का अभाव था।

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लोग बार-बार आयुषी से पूछते, 'नौकरी नहीं, शादी नहीं, जीवन में क्या कर रही हो?' यह सवाल उनकी पीड़ा को और बढ़ा देते थे। तीन-चार साल तक एक ही परीक्षा की तैयारी, एक ही उम्मीद और बार-बार निराशा ने उनके मन में गहरी खाई पैदा कर दी थी। वह सोचती थी कि 26 साल की उम्र में भी उसे यह नहीं पता कि वे किस क्षेत्र में अच्छी हैं। उस निराशा के बीच एक दिन अचानक एहसास हुआ कि इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आयुषी ने छोटा सा कदम उठाया। वे आत्मविश्वास से नहीं बल्कि बेकार महसूस करने की थकान से कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर दिया।

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धीरे-धीरे बनती गई पहचान

आयुषी की शुरुआत मुश्किल थी। उन्होंने वहां से सीखना शुरू किया, असफलताएं झेलीं, खुद को सुधारा और धीरे-धीरे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ओर बढ़ीं। बाद में वे मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंच गईं। लेकिन 30 साल की उम्र में फिर से उन्हें लगा कि यह मेरी राह नहीं है और उन्होंने स्थिर नौकरी छोड़ दी। कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्षों को छिपाने की बजाय उन्होंने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। वे खुद को एक्सपर्ट नहीं बल्कि 30 साल में जीवन समझ रही एक साधारण लड़की के रूप में पेश करती रहीं।

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इस ईमानदार शेयरिंग ने लोगों को प्रभावित किया। कई महिलाएं उनसे संपर्क करने लगीं जो करियर गैप से गुजर रही थीं। अब वे गैप ईयर वाली महिलाओं को इंटरव्यू कॉल्स दिलाने, करियर में स्पष्टता लाने और नई शुरुआत करने में मदद करती हैं। उन्होंने समझा कि हर करियर गैप आलस्य नहीं होता। कुछ भ्रम से, कुछ डर से और कुछ जीवित रहने की मजबूरी से होते हैं। कोई स्कूल या कॉलेज हमें दोबारा शुरू करना नहीं सिखाता। आयुशी ने इसे कठिन अनुभवों से खुद सीखा। उनका संदेश साफ है—छोटे कदम से शुरुआत करो, असफलताओं से सीखो और अपनी कहानी साझा करने से डरो मत।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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