26 की उम्र में ना नौकरी, ना कोई स्किल; मगर एक आइडिया ने बदल दी आयुषी की जिंदगी

आयुषी की शुरुआत मुश्किल थी। उन्होंने वहां से सीखना शुरू किया, असफलताएं झेलीं, खुद को सुधारा और धीरे-धीरे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ओर बढ़ीं। बाद में वे मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंच गईं।

आज हम आपको आयुषी की कहानी बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 26 वर्ष की आयु में आयुषी के पास नौकरी नहीं थी, कोई स्किल नहीं था और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में तीन साल बर्बाद हो चुके थे। बार-बार असफलता ने उन्हें पूरी तरह से हताश कर दिया था। चारों तरफ उनके साथ के लोग नौकरियां पा रहे थे, प्रमोशन ले रहे थे, शादियां कर रहे थे, जबकि आयुषी खुद को पूरी तरह अटका हुआ महसूस कर रही थी। कोई अनुभव नहीं, कोई दिशा नहीं और आत्मविश्वास का अभाव था।

लोग बार-बार आयुषी से पूछते, 'नौकरी नहीं, शादी नहीं, जीवन में क्या कर रही हो?' यह सवाल उनकी पीड़ा को और बढ़ा देते थे। तीन-चार साल तक एक ही परीक्षा की तैयारी, एक ही उम्मीद और बार-बार निराशा ने उनके मन में गहरी खाई पैदा कर दी थी। वह सोचती थी कि 26 साल की उम्र में भी उसे यह नहीं पता कि वे किस क्षेत्र में अच्छी हैं। उस निराशा के बीच एक दिन अचानक एहसास हुआ कि इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आयुषी ने छोटा सा कदम उठाया। वे आत्मविश्वास से नहीं बल्कि बेकार महसूस करने की थकान से कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर दिया।

धीरे-धीरे बनती गई पहचान

आयुषी की शुरुआत मुश्किल थी। उन्होंने वहां से सीखना शुरू किया, असफलताएं झेलीं, खुद को सुधारा और धीरे-धीरे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ओर बढ़ीं। बाद में वे मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंच गईं। लेकिन 30 साल की उम्र में फिर से उन्हें लगा कि यह मेरी राह नहीं है और उन्होंने स्थिर नौकरी छोड़ दी। कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्षों को छिपाने की बजाय उन्होंने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। वे खुद को एक्सपर्ट नहीं बल्कि 30 साल में जीवन समझ रही एक साधारण लड़की के रूप में पेश करती रहीं।