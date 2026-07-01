Video: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी…अलग अंदाज में दिखे संजय सिंह, मिलाए सुर से सुर
आप प्रवक्ता संजय सिंह का अलग अंदाज देखने को मिला। एक वायरल वीडियो में संजय सिंह गाना गाते दिखे। लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। देखें वीडियो
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संजय सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। स्टेज पर माइक हाथ में लिए संजय सिंह जनता को संबोधित नहीं कर रहे बल्कि उनका मनोरंजन कर रहे हैं। संजय सिंह स्टेज पर गाना गाते दिख रहे हैं। कैज्युल कपड़े पहने संजय सिंह स्टेज पर सिंगर के साथ सुर से सुर मिलाते हुए दिखे। उन्होंने 50-60 के दशक की फिल्म का गाना गाया। संजय सिंह जहां गाना गाते हुए मनोरंजन कर रहे हैं तो वो खुद भी इसे एंजॉय करते दिख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो गृह मामलों कि स्थासी समिति की बैठक का है। ये बैठक कुर्सियांग सिलीगुड़ी बंगाल में हुई थी जिसमें कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान संजय सिंह ने स्टेज पर सिंगर के साथ मेरा जूता है जापानी गाना गाया। इस पोस्ट पर वीडियो के साथ बीजेपी महासचिव ने जानकारी देते हुए लिखा गृह मामलों कि स्थाई समिति की बैठक। शाम को कुर्सियांग सिलीगुड़ी बंगाल में संजय सिंह। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
संजय सिंह के वीडियो पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि वे अच्छा गाते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि गाना बेहद अच्छा है। सभी ने सोशल मीडिया पर संजय सिंह के गाने की तारीफ की है। एक यूजर का कहना है कि इनके ऊपर गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। लोगों ने उनकी तारीफ में कमेंट करते हुए लिखा सुन्दर व्यक्तित्व और सुन्दर आवाज।
वहीं, राधामोहन दास अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम से जुड़े कई वीडियो पोस्ट किए हैं। पोस्ट में कई वीडियो हैं जिनमें अन्य लोग भी गाना गाते दिख रहे हैं। इन वीडियो में उनके कार्यक्रमों की जानकारी के साथ कुछ मनोरंजक पल भी कैद हैं। 28 जून को किए एक पोस्ट में राधा मोहन दास अग्रवाल ने लिखा था कि कल सुबह 29 जून से 5 जुलाई तक सिक्किम और दार्जिलिंग में गृह मामलों की स्थाई समिति की बैठकें। उनकी ये बैठकें 5 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से जुड़े अपडेट बीजेपी महासचिव अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें
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