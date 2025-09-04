टिंडर डेट पर गए युवक को लगा चूना, सोशल मीडिया पर सुनाई दास्तान; बचने की सलाह भी दी

Tinder date scam: दिल्ली में अपनी टिंडर डेट से मिलने के लिए एक फैके में गए युवक के साथ स्कैम हो गया। युवक के मुताबिक लड़की की जिद पर वह एक फैके में गया, जहां पर थोड़े से खाने के लिए उसको 50 हजार का बिल थमा दिया गया।

दिल्ली में एक युवा को ऑनलाइन डेटिंग एप्प टिंडर के जरिए एक लड़की के साथ डेट पर जाना महंगा पड़ गया। युवक ने दावा किया कि हाल ही में वह दिल्ली के कडकडडूा के एक कैफे में अपनी टिंडर डेट के साथ गया था। यहां पर उसे 50 हजार रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। पिछले हफ्ते शेयर की गई यह पोस्ट फिलहाल काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसके साथ ही लोग टिंडर और अलग-अलग डेटिंग एप्प को लेकर अपने अनुभव बता रहे हैं।

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर किए एक पोस्ट में युवक ने बताया कि ऑनलाइन डेटिंग एप्प पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी बातचीत होने लगी, जिसके बाद दोनों ने कैफे में मिलने का फैसला किया। युवक ने बताया कि कैफे में डेट के दौरान शुरुआत में सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद कर्मचारियों ने महंगी चीजें लानी शुरू कर दी।युवक के मुताबिक कर्मचारियों ने मैन्यू ठीक से नहीं दिखाया और लास्ट में जब वह जाने लगे तो उन्हें सिर्फ खाने-पीने के लिए 50 हजार का बिल थमा दिया गया।

युवक ने लिखा, "यह साफ तौर पर एक घोटाला था, यह केफै वाले लोग ज्यादातर डेटिंग एप्प के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं और फिर उन्हें बेतुके और ऊंचे बिलों से ठग लेते हैं। मैंने अपनी कहानी इसलिए शेयर की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इसमें फंसे।"