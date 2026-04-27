VIDEO: महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, हैदराबाद में खुलेआम मास्टरबेट करते दिखा युवक

हैदराबाद से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर आउटर रिंग रोड पर बने साइकलिंग ट्रैक पर एक युवक खुलेआम मास्टरबेट करते हुए दिखा। इस घटना के बारे में एक महिला ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वह ऐसा तब कर रहा था, जब वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे।

हैदराबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पर एक महिला ने परेशान करने वाला अनुभव साझा करते हुए बताया कि सोमवार सुबह जब वह जॉगिंग करने के लिए आउटर रिंग रोड़ पहुंची, तो वहां पर एक युवक खुलेआम मास्टरबेट कर रहा था। महिला के अनुसार यह घटना सुबह करीब 6 बजकर 15 मिनट की है। वह ऐसा तब कर रहा था, जब वहां पर काफी लोग मौजूद थे।

सोशल मीडिया साइट पर साझा किए गए इस वीडियो में महिला ने पूरी घटना को साझा किया। उन्होंने कहा, "bहां पर कई लोग मौजूद हैं इसके बाद भी वह ऐसी हरकत कर रहा था। काश मेरा कैमरा ऑन होता ताकि मैं उसका चेहरा कैमरे में कैद कर पाती।"

महिला ने इस घटना के बारे में बताते हुए आगे कहा, "जैस ही मैंने उसके ऊपर चिल्लाया और उसके पास जाने की कोशिश की। वह वहां से भागने लगा। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वह वहां से निकल गया।" महिला ने आगे कहा कि इस घटना ने उसके मन में एक डर पैदा कर दिया है। वैसे भी समाज में हो रही घटनाओं को देखते हुए वह केवल सुबह रोशनी होने के बाद ही जॉगिंग करने जाती है लेकिन इस घटना ने इस समय को भी असुरक्षित महसूस करवा दिया है।