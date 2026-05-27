अरे! मैं बौना हूं; चुनाव लड़ते-लड़ते रह गया 16 साल का लड़का, फिर ऐसे खुली सच्चाई

नाइजीरिया में 16 साल का लड़का चुनाव लड़ते-लड़ते रह गया। देश की सबसे बड़ी पार्टी से टिकट मिलने के कुछ ही देर पहले उसके दस्तावेज लीक हो गए, जिससे उसकी उम्र का सही पता चल गया। इसके बाद पार्टी ने उसका टिकट कैंसिल कर दिया।

नाइजीरिया में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां पर एक 16 साल के लड़के ने ऐसा खेल-खेला की वह देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ने के करीब पहुंच गया। जी, हां नाइजीरिया का सांसद बनने का चुनाव, वह भी किसी छोटी पार्टी से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी 'ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस' से। अब जबकि इसका भांडा फूट गया है, तो यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब नाइजीरिया की ऑल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार अबिन अल अजाबिन जजौ यानी जारिया का अजूबा नाम से मशहूर महमूद सादिस बुबा का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वह देश को बदलने की बड़ी-बड़ी बातें करता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं जब उससे उसकी उम्र के बारे में पूछा जाता है, तो वह अपने आप को 30 साल का बताता है। वह कहता है कि उसे बचपन से ही बौनेपन की बीमारी है। इसलिए उसका चेहरा बच्चों जैसा लगता है।

जेन-जी के बीच में यह वीडियो वायरल हो जाता है और देखते ही देखते बुबा लोकप्रिय हो जाता है। कई लोग उसे अपना नेता मानने लगते हैं। देखते ही देखते नाइजीरिया की सबसे बड़ी पार्टी भी उसे अपना टिकट देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वह कहते हैं न कि जब आप फेमस होते हैं, तो आपकी पुरानी यादें भी आपके साथ आती हैं। फेमस होने के बाद जब बुबा के चुनाव टिकट लेने की बारी आई, तो उसके पुराने दस्तावेज और पासपोर्ट की तस्वीरें सामने आने लगी। दस्तावेजों से पता चला कि बुबा 30 साल का नहीं बल्कि केवल 15 साल का है। उसका जन्म 2010 में हुआ है।

इतना ही नहीं स्कूल की एक शिक्षिका ने भी सामने आकर बताया कि उसने कुछ साल पहले ही बुबा को स्कूल में पढ़ाया है। शुरुआत में तो पार्टी ने बुबा का बचाव किया लेकिन जब एक के बाद एक कई सबूत सामने आने लगे, तो फिर काउंटर करना आसान नहीं रहा। सबूतों को देखते हुए पार्टी ने आनन-फानन में उसे निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। हालांकि, इससे पहले ही बुबा ने पार्टी को पत्र लिखकर अपना सच बता दिया।