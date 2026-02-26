Video: 70 साल का मौलाना, 26 की दुल्हन; निकाह के बाद गोद में लेटकर यूं कराया रोमांटिक फोटोशूट

रावलपिंडी के एक प्रसिद्ध मौलाना हकीम साहब हाकिम बाबर ने हाल ही में अपने से लगभग 44 साल छोटी महिला से प्रेम विवाह किया है। बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 70 साल है, दुल्हन की उम्र 26 साल है। निकाह के बाद इस जोड़े ने एक प्रोफेशनल ब्राइडल फोटोशूट कराया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब हर जगह छाए हुए हैं।

अक्सर हम सुनते हैं कि उम्र बस एक संख्या है, दिल तो हमेशा जवान रहता है... लेकिन शादी के मामले में ऐसा नहीं होता। जैसे ही कोई कोई लड़का बड़ी उम्र की महिला से शादी करता है, या कोई बुजुर्ग किसी युवती को साथी चुनता है, समाज तुरंत उम्र गिनने लगता है। कुछ ऐसा ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ है। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने से बहुत छोटी उम्र की महिला से शादी कर ली है। अब उनकी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रावलपिंडी के एक प्रसिद्ध मौलाना हकीम साहब हाकिम बाबर ने हाल ही में अपने से लगभग 44 साल छोटी महिला से प्रेम विवाह किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी उम्र 70 साल है, जबकि दुल्हन की उम्र 26 साल है। निकाह के बाद इस जोड़े ने एक प्रोफेशनल ब्राइडल फोटोशूट कराया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब हर जगह छाए हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कंटेंट क्रिएटर्स उनके घर पहुंच रहे हैं, सवाल-जवाब कर रहे हैं, और हाकिम बाबर भी मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। उनकी क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हाकिम बाबर कहते हैं कि हमारी शादी अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों है। पहले हम एक-दूसरे को पसंद करने लगे, मेरी पत्नी को मुझसे प्यार हो गया, और फिर हमने निकाह करके इसे औपचारिक रूप दिया। एक अन्य वीडियो में वे कहते हैं कि उम्र तो बस एक संख्या है। दिल से जवान रहना चाहिए। वह (उनकी पत्नी) तलाकशुदा थीं, और यह अल्लाह का हुक्म तथा पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सुन्नत है। मैंने इसका पालन किया तो मैंने क्या गलत किया? उनकी लंबी सफेद दाढ़ी दंपति के बीच दशकों के उम्र के फर्क की साफ गवाही दे रही है।