29 साल की लड़की ने छोड़ दी बैंक की सरकारी नौकरी, लोग करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स

भारत में करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। माना जाता है कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी आराम से कट जाएगी, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपकी किसी सरकारी बैंक में नौकरी लगे और कुछ ही सालों में आप इस्तीफा भी दे दें। 29 साल की वाणी ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर की है, जिसमें बताया है कि कैसे उन्होंने महज कुछ ही सालों में पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी छोड़ दी।

वाणी का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि आईबीपीएस के जरिए 2022 में उन्हें पीएनबी में पीओ की नौकरी मिली और वह लोन डिपार्टमेंट की हेड थीं। हालांकि, कुछ ही समय में मानसिक शांति जाने लगी और उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया।

उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘’सभी हीरो टोपी नहीं पहनते, कुछ तो बस जहरीली नौकरियां छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने उस चैप्टर को बंद कर दिया जो मेरे काम का नहीं था।'' वाणी कहती हैं कि इस नौकरी ने उन्हें आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट तो बनाया था, लेकिन मन में शांति कभी नहीं रही। नौकरी से पहले उनकी लाइफ काफी अच्छी थी और खुश रहती थीं। ऐसे में उन्होंने मानसिक शांति को चुना।

वह कहती हैं कि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा। वीडियो में वाणी इस्तीफा देने के बाद अपने आईकार्ड को जमा करवाती दिख रही हैं। वह कहती हैं कि इस्तीफा देने के बाद काफी अंदर से खुशी महसूस कर रही हैं। उन्होंने एक और वीडियो में बताया कि यह फैसला कभी आसान नहीं था, लेकिन मेरे परिवार ने समझा और मुझे सपोर्ट किया।