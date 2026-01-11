आपकी नौकरी नहीं लग रही! इस लड़के ने ढाई करोड़ की सैलरी वाली जॉब छोड़ दी, मगर क्यों
डैनियल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 साल की उम्र में वे 12 घंटे रोजाना काम करने को सही समझते थे और इसे ग्राइंडिंग का हिस्सा मानते थे। शुरू में यह काम उन्हें बहुत मजेदार और उत्साहजनक लगा।
22 साल के डैनियल मिन नाम से शख्स अपनी सालाना 2.7 करोड़ रुपये की सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी है। वह एक जानी-मानी कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे। व्हार्टन स्कूल से हाल ही में ग्रेजुएट होने के बाद मई 2025 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित इस AI स्टार्टअप को जॉइन किया था। महज 8 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डैनियल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 साल की उम्र में वे 12 घंटे रोजाना काम करने को सही समझते थे और इसे ग्राइंडिंग का हिस्सा मानते थे। शुरू में यह काम उन्हें बहुत मजेदार और उत्साहजनक लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद यह थकाऊ हो गया।
लगातार 12 घंटे की लंबी वर्किंग आवर्स ने उनकी निजी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। वे छोटी-छोटी खुशियों से वंचित हो गए, जैसे दोस्तों के साथ डिनर करना या भाई के 12वें जन्मदिन पर कोई सरप्राइज देना। उन्होंने कहा कि काम ने उनकी जिंदगी की छोटी आजादी छीन ली थी। इस्तीफा देने के समय सीईओ रॉय ली ने उनकी असंतुष्टि देखी और उनसे बात की। इस दौरान, वह भावुक होकर रो पड़े। बाद में, उन्होंने रॉय का शुक्रिया अदा किया।
जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन...
डैनियल मिन ने कहना था कि किसी ने CEO रॉय से ज्यादा उनकी देखभाल नहीं की। साथ ही, यह स्वीकार किया कि क्लूली में बिताया गया समय, जहां वह रोजाना 12 घंटे साथ रहते थे, वो सीढ़ी नहीं थी जिसे चढ़ना चाहते थे। यह घटना युवा पेशेवरों के बीच वर्क-लाइफ बैलेंस और हाई-पेइंग जॉब्स के पीछे भागने पर बड़ा सवाल उठाती है। डैनियल का मानना है कि पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन में खुशी और व्यक्तिगत समय उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके जीवन का एक अहम सबक है कि ग्राइंड कल्चर हमेशा सही नहीं होता।
