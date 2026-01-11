Hindustan Hindi News
Hindi Newsवायरल न्यूज़ 22-year-old man named Daniel Min left his job with annual salary of crores
आपकी नौकरी नहीं लग रही! इस लड़के ने ढाई करोड़ की सैलरी वाली जॉब छोड़ दी, मगर क्यों

संक्षेप:

डैनियल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 साल की उम्र में वे 12 घंटे रोजाना काम करने को सही समझते थे और इसे ग्राइंडिंग का हिस्सा मानते थे। शुरू में यह काम उन्हें बहुत मजेदार और उत्साहजनक लगा।

Jan 11, 2026 11:40 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
22 साल के डैनियल मिन नाम से शख्स अपनी सालाना 2.7 करोड़ रुपये की सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी है। वह एक जानी-मानी कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे। व्हार्टन स्कूल से हाल ही में ग्रेजुएट होने के बाद मई 2025 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित इस AI स्टार्टअप को जॉइन किया था। महज 8 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डैनियल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 साल की उम्र में वे 12 घंटे रोजाना काम करने को सही समझते थे और इसे ग्राइंडिंग का हिस्सा मानते थे। शुरू में यह काम उन्हें बहुत मजेदार और उत्साहजनक लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद यह थकाऊ हो गया।

लगातार 12 घंटे की लंबी वर्किंग आवर्स ने उनकी निजी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। वे छोटी-छोटी खुशियों से वंचित हो गए, जैसे दोस्तों के साथ डिनर करना या भाई के 12वें जन्मदिन पर कोई सरप्राइज देना। उन्होंने कहा कि काम ने उनकी जिंदगी की छोटी आजादी छीन ली थी। इस्तीफा देने के समय सीईओ रॉय ली ने उनकी असंतुष्टि देखी और उनसे बात की। इस दौरान, वह भावुक होकर रो पड़े। बाद में, उन्होंने रॉय का शुक्रिया अदा किया।

जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन...

डैनियल मिन ने कहना था कि किसी ने CEO रॉय से ज्यादा उनकी देखभाल नहीं की। साथ ही, यह स्वीकार किया कि क्लूली में बिताया गया समय, जहां वह रोजाना 12 घंटे साथ रहते थे, वो सीढ़ी नहीं थी जिसे चढ़ना चाहते थे। यह घटना युवा पेशेवरों के बीच वर्क-लाइफ बैलेंस और हाई-पेइंग जॉब्स के पीछे भागने पर बड़ा सवाल उठाती है। डैनियल का मानना है कि पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन में खुशी और व्यक्तिगत समय उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके जीवन का एक अहम सबक है कि ग्राइंड कल्चर हमेशा सही नहीं होता।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
