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इस देश में जिंदा पकड़े गए एक लाख से ज्यादा कॉकरोच, दो करोड़ है कीमत

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, सिडनी
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कॉकरोच भारत में चर्चा में हैं और यहां से बहुत दूर, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में जिंदा कॉकरोच पकड़े गए हैं। इन कॉकरोच की कीमत एक करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है…

इस देश में जिंदा पकड़े गए एक लाख से ज्यादा कॉकरोच, दो करोड़ है कीमत

भारत में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी सुर्खियों में है। उधर दूर देश ऑस्ट्रेलिया में एक लाख से ज्यादा जिंदा कॉकरोच पाए गए हैं। इन्हें एग्जॉटिक कॉकरोच बताया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज के मुताबिक यह कार्यवाही, पश्चिमी सिडनी के बाथुर्स्ट में अंजाम दी गई है। जिन कॉकरोच को यहां पर बरामद किया गया है, उनकी कीमत दो करोड़ के करीब बताई गई है। यह ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

इतनी प्रजाति के कॉकरोच
जानकारी के मुताबिक इसमें डुबिया कॉकरोच और मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच शामिल थे। इनमें से किसी को भी ऑस्ट्रेलिया में कानूनी रूप से आयात नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें रखने, पालने या बेचने पर भी बैन है। डीसीसीईईडब्ल्यू ने कहाकि अभी इस बात का मूल्यांकन नहीं किया गया है कि विदेशी कॉकरोचों का पर्यावरण पर क्या असर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इनका होना रोग फैला सकता है और देशी वन्यजीव तथा कृषि को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इन कॉकरोचों को अधिकारियों द्वारा मारकर नष्ट कर दिया जाएगा।

नियमों का है दायरा
एक अधिकारी ने कहाकि हम ऑस्ट्रेलिया की अनूठी जैव विविधता और राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के उल्लंघनों की सुरक्षा में अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम विदेशी तिलचट्टों के अवैध प्रजनन और व्यापार को देख रहे हैं और हम पालतू जीव व्यापार और पालतू मालिकों को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहाकि यदि आप दुबिया कॉकरोच और मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच जैसे विदेशी कॉकरोच रखते हैं, प्रजनन करते हैं या व्यापार करते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

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इसके लिए आपको संघीय कानून के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने साथ ही रेप्टाइल पालने वालों से भी आग्रह किया कि जो क्रिकेट और लकड़ी के तिलचट्टे जैसे कानूनी विकल्प तलाशने के लिए फीडर के रूप में डुबिया कॉकरोच का उपयोग करते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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