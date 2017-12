हिमाचल रिजल्ट्स: धूमल के राजनीतिक शिष्य रहे राजिंदर राणा ने ही हराया चुनाव

भाजपा के सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार को धूमल को हराने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी राजिंदर राणा हैं। राजिंदर राणा ने हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर सीट से धूमल को करीब 3000 मतों से पराजित किया। फाइनल रिजल्ट आने के पहले दोनों में प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन आखिर में परिणाम कांग्रेस के राजिंदर राणा के पक्ष में आया। कहा जा रहा है कि धूमल ही राजिंदर के राजनीति गुरू थे।

इस मौके पर अपनी जीति पर खुशी जाहिर करते हुए राजिंदर ने मीडिया से कहा उनका जीतना यह दिखाता है कि जनता का कांग्रेस में भरोसा है। लोगों ने मुझे चुनाव जिताया इसके लिए धन्यवाद। हमने में सुजानपुर के लोगों की सेवा करने में कभी भी पांव पीछे नहीं खींचे। हम सदैव यहां के लोगों की सेवा करेंगे।

It's a symbol of people's confidence in Congress. Thankful that they made me victorious. We have never stepped back from serving people in Sujanpur & we will always serve them: Rajinder Rana, Congress candidate who won in Sujanpur against BJP's Prem Kumar Dhumal #HimachalResults pic.twitter.com/LZQE9Hiazj