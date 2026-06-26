देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का अरविंद केजरीवाल पर हमला, अयोध्या, राम मंदिर और एसआईटी के मुद्दे पर दिया बयान

26 जून, शुक्रवार, देवरिया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे और राम मंदिर में चढ़ावे की जांच कर रही एसआईटी पर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या को बदनाम करने और रामभक्तों पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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