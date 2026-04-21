बलरामपुर: चीनी मिल की भट्ठी में 67 लाख रुपये की स्मैक और चरस फूंक दी गई

बलरामपुर चीनी मिल की भट्ठी में मंगलवार को 67 लाख रुपये की स्मैक व चरस फूंक दी गई है। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थों को नष्ट कराया है। पांच थानों के 21 मुकदमों से भारी मात्रा में स्मैक व चरस बरामद किया गया था।

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