बलरामपुर: चीनी मिल की भट्ठी में 67 लाख रुपये की स्मैक और चरस फूंक दी गई
बलरामपुर चीनी मिल की भट्ठी में मंगलवार को 67 लाख रुपये की स्मैक व चरस फूंक दी गई है। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थों को नष्ट कराया है। पांच थानों के 21 मुकदमों से भारी मात्रा में स्मैक व चरस बरामद किया गया था। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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