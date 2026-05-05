Shravasti News: गिरे हाईटेंशन तार से हादसा, 4 दिन से पड़ा था करंट, चपेट में आकर युवक की मौत

श्रावस्ती में रास्ते पर गिरे हाईटेंशन तार की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। तार चार दिन से करंट के साथ जमीन पर पड़ा था। साइकिल से जा रहे युवक के संपर्क में आते ही हादसा हुआ। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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