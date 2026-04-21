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Shravasti: गिलौला में राप्ती नदी में पैर फिसलने से दो बच्चियों की डूबने से मौत, तलाश में जुटे गोताखोर

Apr 21, 2026 05:58 pm ISTPrashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. दोनों बच्चियों की उम्र लगभग 11 से 14 साल बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि वे नदी किनारे खेल रही थीं,तभी अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गईं.आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर उन्हें बचाने का प्रयास किया

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