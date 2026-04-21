Shravasti: गिलौला में राप्ती नदी में पैर फिसलने से दो बच्चियों की डूबने से मौत, तलाश में जुटे गोताखोर
यूपी के श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. दोनों बच्चियों की उम्र लगभग 11 से 14 साल बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि वे नदी किनारे खेल रही थीं,तभी अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गईं.आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर उन्हें बचाने का प्रयास कियाहिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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