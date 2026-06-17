Mirzapur कलेक्ट्रेट में पुलिस वर्दी पहनकर घूम रहा फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार, महिला थाना में पोस्टिंग लेने का दावा

17 जून, बुधवार, मिर्जापुर: कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे एक संदिग्ध युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उसने खुद को महिला थाना में तैनात बताने का दावा किया, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस जांच में जुटी है।

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