गंगाजल में Microplastics की जांच करने काशी पहुंची WII और NGS की टीम

गंगाजल में पॉलीथीन थैलियों और प्लास्टिक की मात्रा की जांच करने बांग्लादेश से गंगोत्री के लिए निकली टीम शनिवार को काशी पहुंची। इसके साथ ही जमीन पर पड़े प्लास्टिक टुकड़ों व उनके स्रोत के बारे में जांच रिपोर्ट भी जारी होगी। भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटी की ओर से बांगलादेश से गंगोत्री तक 11 जगहों से गंगाजल के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं।