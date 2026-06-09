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लखनऊ में रामभद्राचार्य की राम कथा से CM योगी का संदेश, लव जिहाद, लैंड जिहाद और भारत की पहचान पर बोले

Jun 09, 2026 03:05 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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9 जून, मंगलवार, लखनऊ: रामभद्राचार्य की 9 दिवसीय राम कथा के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के प्रति आस्था और निष्ठा न रखने वालों के लिए यह धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन, लव जिहाद और सामाजिक जागरूकता पर भी अपनी बात रखी।

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