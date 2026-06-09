लखनऊ में रामभद्राचार्य की राम कथा से CM योगी का संदेश, लव जिहाद, लैंड जिहाद और भारत की पहचान पर बोले
9 जून, मंगलवार, लखनऊ: रामभद्राचार्य की 9 दिवसीय राम कथा के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के प्रति आस्था और निष्ठा न रखने वालों के लिए यह धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन, लव जिहाद और सामाजिक जागरूकता पर भी अपनी बात रखी।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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