लखनऊ में रामभद्राचार्य की राम कथा से CM योगी का संदेश, लव जिहाद, लैंड जिहाद और भारत की पहचान पर बोले

9 जून, मंगलवार, लखनऊ: रामभद्राचार्य की 9 दिवसीय राम कथा के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के प्रति आस्था और निष्ठा न रखने वालों के लिए यह धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन, लव जिहाद और सामाजिक जागरूकता पर भी अपनी बात रखी।

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